İki tekerde geçen ömür

Bisiklet tutkuları çocuk yaşlardan itibaren başlayan çiftin yolları, 2011’de İstanbul’da kesişti. Ortak noktaları olan bisiklet sayesinde yakınlaşan çift, 2013’te Ankara’da dünya evine girdi. Düğün konvoylarında, lüks bir gelin arabası yerine bisikleti tercih eden çifte, arkadaşları da eşlik etti. Hafta içi işe gelip giderken kullandıkları bisikletleriyle, hafta sonu ve tatil günleri de kilometrelerce yol yapan çift, bir yandan da Ankara’da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çabalıyor. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin (ABİDOSD) kuruluşunda görev alan Murat ve Melis Yumrutaş çifti, bisiklet tutkuları için şunları söylediler:

AYDA BİN KİLOMETRE PEDALLIYOR

Murat Yumrutaş: “Bisikletle günde 25, ayda bin kilometreye yakın yol yapıyorum. Son 11 yılda bisikletle yapmış olduğum yol 12 bin kilometre civarında. Bisikletin, kent içi ulaşımda da yaygınlaştırılması için birçok çalışmamız var. Üniversitelerde bisiklet topluluklarını aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdilerde ortaokul ve liselerde bisiklet topluluklarının kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet sürmesini bilmeyenlere ise eğitim veriyoruz.”

BİSİKLETLİ YAŞAMI SEVİYORUM

Melis Yumrutaş: “Dört yaşından beri bisiklet kullanıyorum. İlk, orta ve lisede bisiklet bindim. Daha sonrasında da binmeye devam ettim. Evlendikten sonra eşim beni bisikletle Ankara trafiğine çıkardı. Başta tedirgin oldum ama alıştım. Ardından birlikte festivallere katıldık. Hafta sonları arkadaşlarımızla turlara çıktık. Bisikletli yaşamı çok seviyorum. Bisiklet bizim yaşamımızın bir parçası oldu. Yedi aylık bir oğlumuz var. Biraz büyüsün, ona da bisiklet koltuğu alıp yollara çıkacağız.”

TÜRKİYE GENELİ İÇİN BİSİKLET YOLU PROJELERİ

ABİDOSD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş, Ankara’da bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla yaptıkları önemli temaslarla ilgili de şunları söyledi: “Kent içi ulaşım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştük, bu konuda çalışmalar yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile tüm Türkiye’yi kaplayan bisiklet yolu projeleri çalışmalarımız var. Sağlık Bakanlığı ile ortak etkinlikler düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile müfredata bisikleti de ekletmek istiyoruz.”

OTOMOBİLSİZ YOLDA BİNLERCE BİSİKLETLİ



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında geçen yıl düzenlenen ‘Otomobilsiz Kent Günü’ etkinliği için Bahçelievler 7. Cadde bir günlüğüne trafiğe kapatılmıştı. Genci yaşlısı binlerce Ankaralı, trafiksiz yolda bisiklet sürme özgürlüğünü doyasıya yaşamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin önemine dikkat çekmek amacıyla geçen yılki Genel Kurulu’nda, 3 Haziran’ı ‘Dünya Bisiklet Günü’ ilan etmişti.