Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Şampiyonluk yolunda engel yok

Ankara Haberleri: Şampiyonluk yolunda engel yok

ANKARA HABERLERİ

Şampiyonluk yolunda engel yok

Merve ELMACI-Haluk KARAASLAN/DHA
17.08.2019 - 15:23Son Güncelleme :

Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan ve sporla uğraşan engelliler, uluslararası yarışmalara katılarak Türkiye’yi temsil ediyor. 101 lisanslı sporcunun bulunduğu merkezde yaşayan zihinsel engelli Ayşegül Tahtakale (31) gülle atmada toplam 20 madalyaya sahip.

Merve ELMACI-Haluk KARAASLAN/DHA

Ankara'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan bireyler, merkezde spor yaparken aynı zamanda branşlarında uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. 2008 yılından beri bu merkezde yaşayan zihinsel engelli 31 yaşındaki Ayşegül Tahtakale ulusal ve uluslararası yarışmalarda gülle atmada toplam 20 madalya kazandı.

101 LİSANSLI SPORCU

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu adına lisanslı sporcuları olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Beken, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, bocce, yüzme, kayak gibi tüm branşlarda yarışmalara katıldıklarını söyledi. Beken, 300-400 arasında engelli insana beden eğitimi dersi verdiğini ve 101 lisanslı sporcuları olduğunu belirtti. Bütün branşlarda dereceye girdiklerini ifade eden Beken, Türkiye´de voleybol, basketbol, kayak, atletizm gibi dallarda ilk üç derecesine giren sporcularının olduğunu ifade etti.

20 MADALYALI ŞAMPİYON

2008 yılından bu yana kurumda yaşayan zihinsel engelli Ayşegül Tahtakale, güllede, Türkiye’yi İtalya, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere ve Rusya’da temsil etti. Tahtakale, bu yarışmalarda 20 madalya kazandı. 2008 yılından beri Ayşegül ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Beken, “Ayşegül´ün öncesinde altyapısı vardı, 2010 yılında Türkiye´de kamplara katıldıktan sonra, 2011 yılında ilk defa İtalya´da yarışmalara katıldık. 2012 yılında Hırvatistan Atletizm Şampiyonası´nda paralimpik elemeyi geçen ilk sporcu oldu ve ikinci olarak ayrıldı” diye konuşt

31 YILDIR ENGELLİLERE DESTEK VERİYOR

Başkent'te 1988 yılında hizmete açılan, Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezi olan Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, duyusal, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylere destek sağlıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin yanında engelli bireyler, iş ve meşguliyet atölyeleri, sera ile spor salonu gibi faaliyetlere de katılıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şampiyonluk yolunda engel yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şampiyonluk yolunda engel yok haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Aktarmasız Roma’ya

Aktarmasız Roma’ya

Hazırlık bitti sıra açılışta

Hazırlık bitti sıra açılışta

Motosikletlilerden vahşi sulama yerine damlama çağrısı

Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı

Okurların gözünden Ankara sokakları

Okurların gözünden Ankara sokakları

Ankaragücü’nden kaleci atağı

Ankaragücü’nden kaleci atağı

Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

Seferler başladı yolcular memnun

Seferler başladı yolcular memnun

Altı mahalleye sekiz yeni park

Altı mahalleye sekiz yeni park

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Ağustos 2019, Pazar
  • İmsak
    04:22
  • Güneş
    05:56
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:45
  • Akşam
    19:50
  • Yatsı
    21:17
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.