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Ankara Haberleri: İki işletmeye yasal işlem

ANKARA HABERLERİ

İki işletmeye yasal işlem

Hürriyet Haber
21.01.2020 - 09:18 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen denetimler kapsamında, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartları taşımayan ve hileli ürün satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye yasal işlem uygulandı.

Hürriyet Haber

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kamuoyuna duyurulduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “İlçemizde vatandaşın hayatını tehlikeye atacak hileli ürün satışı yapan iki işletmeye zabıta ekiplerimiz cezai işlem uyguladı. Ekiplerimiz, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi gibi hususları göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor” dedi. Gıda güvenliği konusunda vatandaştan gelecek olan ihbarın da önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok, “Vatandaşlarımız, ‘Zabıta İhbar Hattı’ olan “0312 361 06 06” numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikâyetlerini bildirebilir” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki işletmeye yasal işlem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2020 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki işletmeye yasal işlem haberi güncellenecektir.

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