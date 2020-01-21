İki işletmeye yasal işlem

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kamuoyuna duyurulduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “İlçemizde vatandaşın hayatını tehlikeye atacak hileli ürün satışı yapan iki işletmeye zabıta ekiplerimiz cezai işlem uyguladı. Ekiplerimiz, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi gibi hususları göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor” dedi. Gıda güvenliği konusunda vatandaştan gelecek olan ihbarın da önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok, “Vatandaşlarımız, ‘Zabıta İhbar Hattı’ olan “0312 361 06 06” numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikâyetlerini bildirebilir” dedi.