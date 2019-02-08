İki hastane daha taşınıyor

Bilkent Şehir Hastanesi açılmak için gün sayarken, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından Başkent’teki diğer sağlık kuruluşlarının da taşınma süreci başladı. Hürriyet Ankara’nın önceki gün duyurduğu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilen tüm tıbbi hizmetlerin 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren Bilkent Şehir Hastanesi’nde sürdürüleceği haberinin ardından şehir hastanesine taşınacak olan Yüksek İhtisas ve Numune hastanelerinde de aktarım süreçlerinin başladığı öğrenildi.

KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Sıhhiye’deki Yüksek İhtisas Hastanesi’nin servisleri, bu hafta sonundan itibaren Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmaya başlayacak. Yaklaşık bir hafta devam etmesi planlanan taşınma süreci boyunca poliklinikler, yoğun bakım ünitesi, ameliyathaneler ve hastanedeki tıbbi cihazlar kademeli olarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne aktarılacak. Yüksek İhtisas’ın 18 Şubat’tan itibaren Bilekent’te hizmet vermesi planlanıyor. Süreç tamamlanana kadar her iki tarafta da vatandaşlara Acil Servis ve tıbbi hizmetler verilmeye devam edecek.

AKTARMAK İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Öte yandan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de taşınma telaşı başladı. Numune’nin bazı branşları da 11 Şubat Pazartesi günü Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınacak. Hastanenin taşınma sürecinin 2-3 ay boyunca devam etmesi bekleniyor. Her iki hastanede de tıbbi cihazlar hijyenik koşullarda taşınmak için hazırlanırken sağlık personeli ve çalışanlar da eşyalarını Bilkent Şehir Hastanesi’ne aktarmak için hazırlıklara devam ediyor.