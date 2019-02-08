Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>İki hastane daha taşınıyor

Ankara Haberleri: İki hastane daha taşınıyor

ANKARA HABERLERİ

İki hastane daha taşınıyor

Mert Gökhan KOÇ
08.02.2019 - 16:12Son Güncelleme :

Başkent’teki sağlık kuruluşlarının Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci devam ediyor. Atatürk Hastanesi’nin ardından Yüksek İhtisas ile Numune hastanelerinde de aktarım için hazırlıklar başladı.

Mert Gökhan KOÇ

Bilkent Şehir Hastanesi açılmak için gün sayarken, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından Başkent’teki diğer sağlık kuruluşlarının da taşınma süreci başladı. Hürriyet Ankara’nın önceki gün duyurduğu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilen tüm tıbbi hizmetlerin 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren Bilkent Şehir Hastanesi’nde sürdürüleceği haberinin ardından şehir hastanesine taşınacak olan Yüksek İhtisas ve Numune hastanelerinde de aktarım süreçlerinin başladığı öğrenildi. 

KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Sıhhiye’deki Yüksek İhtisas Hastanesi’nin servisleri, bu hafta sonundan itibaren Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmaya başlayacak. Yaklaşık bir hafta devam etmesi planlanan taşınma süreci boyunca poliklinikler, yoğun bakım ünitesi, ameliyathaneler ve hastanedeki tıbbi cihazlar kademeli olarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne aktarılacak. Yüksek İhtisas’ın 18 Şubat’tan itibaren Bilekent’te hizmet vermesi planlanıyor. Süreç tamamlanana kadar her iki tarafta da vatandaşlara Acil Servis ve tıbbi hizmetler verilmeye devam edecek.

AKTARMAK İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Öte yandan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de taşınma telaşı başladı. Numune’nin bazı branşları da 11 Şubat Pazartesi günü Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınacak. Hastanenin taşınma sürecinin 2-3 ay boyunca devam etmesi bekleniyor. Her iki hastanede de tıbbi cihazlar hijyenik koşullarda taşınmak için hazırlanırken sağlık personeli ve çalışanlar da eşyalarını Bilkent Şehir Hastanesi’ne aktarmak için hazırlıklara devam ediyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki hastane daha taşınıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Şubat 2019 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki hastane daha taşınıyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Her kan üç can

Her kan üç can

Nallıhan’ı turizmin merkezi yapacağız

Nallıhan’ı turizmin merkezi yapacağız

Mamak’ta vatandaş ve esnaf kazanacak

Mamak’ta vatandaş ve esnaf kazanacak

Servisçilerle ilgili şikâyet duymadım

Servisçilerle ilgili şikâyet duymadım

Uykularımızı kaçıracak manzaralar var

Uykularımızı kaçıracak manzaralar var

Açılış öncesi son inceleme

Açılış öncesi son inceleme

Tarih ve kültürü ön plana çıkaracağız

Tarih ve kültürü ön plana çıkaracağız

Dansçı olarak getirip konsomatrislik yaptırmışlar

Dansçı olarak getirip konsomatrislik yaptırmışlar

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.