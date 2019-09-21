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Ankara Haberleri: İki evden 45 ton çöp çıkarıldı

ANKARA HABERLERİ

İki evden 45 ton çöp çıkarıldı

Hürriyet Haber
21.09.2019 - 10:53Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demetevler 407. Cadde’de bulunan iki ayrı evden 45 tona yakın çöp temizledi. Ekipler daha sonra evleri ve bulundukları apartmanları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Hürriyet Haber

Demetevler’de birkaç bina arayla iki ayrı çöp ev ihbarı alan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev sahiplerini evlerini temizlemeye ikna edemeyince, evlere polis eşliğinde baskın yaptı. Ekipler, polis gözetiminde kapıları açılan evlerden, 2 gün boyunca çalışarak 45 tona yakın çöp çıkardı.

Belediye ekiplerinin ilk durağı, 407. Cadde 84 numaralı binanın zemin katındaki Nurten K.’ya ait daire oldu. Ev sahibi olduğu ve 6 yıldır dairesinde çöp biriktirdiği öğrenilen 65 yaşlarındaki Nurten K., bina yönetiminin uyarılarına rağmen atık toplamaya devam edince, belediye ekipleri evde çalışma başlattı. Tüm gün süren temizlik çalışmasında evden 30 tona yakın atık madde çıkartıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve 3 odalı evine yalnızca geceleri gelerek evi çöp ve atık madde ile dolduran Nurten K.’nın bu evde yaşamadığı, oğlu ile beraber Demetevler 358. Cadde’de ikamet ettiği öğrenildi.

BİR YILDA İKİNCİ TEMİZLİK

Temizlik ekiplerinin ikinci durağı ise aynı caddedeki 73 numaralı binadaki bir daire oldu. Ekipler, yıllardır aynı binada iki oğluyla birlikte yaşayan 60 yaşlarındaki Nuran Ş.’nin evinden bir yıl önce de 3 kamyon çöp boşalttıklarını ancak kısa süre içerisinde bina sakinlerinden tekrar şikayet almaya başladıklarını söyledi. İhbarı değerlendiren ekipler, bir yıl sonra gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Aynı evde ikinci kez çalışma yapan ekipler evden 6 saate yakın süren çalışma sonunda 15 tonun üzerinde çöp çıkarttı.

Polis ve zabıta gözetiminde iki evde bulunan çöp ve atık maddeleri alan belediye ekipleri, evleri ve bulundukları apartmanları da ilaçlayarak dezenfekte etti. Çöp evlerin bölgeye tehlike saçtığını belirten Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve her ihbarı değerlendirdiklerini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki evden 45 ton çöp çıkarıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Eylül 2019 tarihinde saat 10 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki evden 45 ton çöp çıkarıldı haberi güncellenecektir.

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