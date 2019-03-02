İhtiyaç sahibine ‘Hemşehri Kart’

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, dün Öz Ankara Toptancılar Sitesi ve GİMAT’ı gezdi. GİMAT yönetimince düzenlenen toplantıya katılan ve esnafı ziyaret eden Yavaş, projelerinden biri olan ‘Ankara Hemşehri Kart’ını da ilk kez tanıtarak şu bilgileri verdi:

“Sosyal yardımlarla ilgili olarak yardım isteyenlere Hemşehri Kart’ı vermek istiyoruz. Ama eskisi gibi yardım almak isteyenlere, aynı şekilde devam edecek. Bunu özellikle kadınlara vereceğiz ailelerde. Bununla gitsin, istediğini alsın. Yardım yapılan mahallelerde dağıtılan malzemelerin birçoğunu temin edebiliyorlar zaten. Gerçek ihtiyaçları ise et, süt, çocuklarına bot almak.

ASIL YARDIM BÖYLE YAPILIR

Biz yardım yapacağız, asıl yardım böyle yapılır. Gıda malzemesini, gidip bu kartla mahallelerindeki bakkaldan alacaklar. Bakkal da gelip buradan ürünü alacak. Yardım malzemeleri yıllardır bir tek firmadan alınıyor. Bunun GİMAT esnafına da faydası yok. En önemlisi de insanların evine paket götürmeyeceğimiz için onları incitmemiş olacağız. Her ay gelecek belediyeden kartına para yükletecek ya da biz tanımlayacağız.”

GİMAT’A YENİ YER

Esnafın yeni yer talebini, yerine getireceği sözünü veren Yavaş, “İnşallah Ankara’nın civarında, kalkınmasını istediğimiz bir ilçenin yakınında, otoban yakını olabilir ama şehirleşmenin olmadığı bir yerde yardımcı olmaya hazırız. Çünkü GİMAT şehrin ortasında kalmış durumda. Sadece size de değil, şehrin dört bir yanını organize sanayi bölgeleriyle donatacağız. Mamak da Çubuk da, Ankara’nın kuzeyi de güneyi de kalkınacak. Şu anda Ankara’nın bütün binalarının yerleştiği yer toplam arazinin yüzde 3’ü, yüzde 97’si boş” diye konuştu.

KÖYLERDE SU ÜCRETİ 1-2 KURUŞ OLACAK

Ekonomiyi kalkındırmak için hayata geçireceği tarım, turizm ve sanayi destekleme projelerinden de bahseden Yavaş, “Belediyenin bir kuruş masrafı olmadığı halde Büyükşehir olduktan sonra köylerde, analarının, atalarının kazma kürekle getirdiği sulara ‘abone ol, saat tak’ denildi. Biz onlardan, sıfır ücretle veremediğimiz için 1-2 kuruş ücretle su vereceğiz. Onlardan para almayacağız. Onların köyde yaşamasını, hayvancılık yapmalarını, meyve ve sebze üretmelerini teşvik edeceğiz. Oralardan elde edilecek sütleri de paketleyip, öğrencilere dağıtacağız” ifadelerini kullandı.