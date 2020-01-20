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Ankara Haberleri: İhracatın lideri Savunma Sanayi

ANKARA HABERLERİ

İhracatın lideri Savunma Sanayi

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.01.2020 - 09:11 |Son Güncelleme :

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı ‘İller Bazında Sektör Rakamları’na göre, Ankara’da 2019’da yapılan ihracat rakamları 2018’e kıyasla 602 milyon 36 bin dolar artarak (yüzde 7.8) 8 milyar 303 milyon 473 bin doları ulaştı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Başkent’te en yüksek ihracat rakamına 2018 yılına göre yüzde 38.92 artışın yaşandığı Savunma ve Havacılık Sanayii’nde ulaşıldı. Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve FNSS Savunma Sistemleri gibi önemli Savunma Sanayi şirketlerin merkezlerinin bulunduğu Ankara, 2019 yılında bu alanda 1 milyar 346 milyon 654 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Ankara’nın ihracat rakamlarında en büyük düşüş ise yüzde 59.73’lük gerilemeyle Gemi ve Yat sektöründe yaşandı. Ankara, 2018’de olduğu gibi Türkiye genelinde en çok ihracatın yapıldığı 5’inci il oldu.

İhracatın lideri Savunma Sanayi

OTOMOTİV 1 MİLYAR 243 MİLYON DOLAR

Otomotiv Endüstrisi, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ile Makine ve Aksamları milyar doların üzerinde ihracat rakamlarına ulaşan diğer 3 sektör oldu. Otomotiv sektörü yüzde 7.94 artışla 1 milyar 243 milyon 159 bin dolar rakamına ulaştı. Makine ve Aksamları yüzde 6.68 artışla 1 milyar 208 bin 923 dolar seviyesine ulaştı. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri yüzde 4.44 gerilese de 1 milyar 187 milyon 262 bin dolar ile Ankara’nın en çok ihracat rakamına ulaşan dördüncü sektör oldu. Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe yüzde 35’lik, Gemi ve Yat sektöründe ise yüzde 59.73 gerileme yaşandı. Kuru Meyve ve Mamulleri’nin dışa satımında ise yüzde 45.39’luk azalma meydana geldi.

ABD’YE 764 MİLYON DOLAR İHRACAT

764 milyon 238 bin 78 dolar ihracat Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 671 milyon 304 bin dolar Almaya’ya 527 milyon 271 bin dolar Çin’e, 221 milyon 921 bin dolar Birleşik Krallık’a, 224 milyon 355 bin dolar ise Fransa’ya yapıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İhracatın lideri Savunma Sanayi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ocak 2020 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İhracatın lideri Savunma Sanayi haberi güncellenecektir.

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