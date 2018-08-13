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Ankara Haberleri: İhaleye hayvanat bahçesi de eklendi

ANKARA HABERLERİ

İhaleye hayvanat bahçesi de eklendi

Murat YILMAZ
13.08.2018 - 10:59Son Güncelleme :

Büyükşehir Meclisi, düzenlenen ihalelerde talipli çıkmayan Ankapark için yeni bir karar aldı. Bu kapsamda tema park için hayvanat bahçesiyle birlikte veya ayrı ayrı ihale yapılacak. Daha önce hazırlanan ihale şartnamesi de tamamen yenilenecek.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar talipli çıkmadığı için ihalesi sürekli ertelenen Ankapark’a bu kez havyanat bahçesini de dahil ederek birlikte ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Dev park için daha önce hazırlanan ihale şartnamesi de tamamen yenilenecek. Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında dün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, AOÇ sınırları içerisinde yer alan tema park ve hayvanat bahçesinin birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere ihaleye verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolün hatırlatıldığı Başkanlık Yazısı’nda temapark ve hayvanat bahçesi yapımı için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verilmesinin planlandığı kaydedildi.

TÜM YETKİ FEN İŞLERİ’NDE

Bu kapsamda gerekli etüd, proje gibi teknik tüm işlemlerin yapılması veya yaptırılması, şartnamenin ve taslak sözleşmenin hazırlanması, şartname ve sözleşmeye konulması gereken hükümlerin oluşturulması, kira veya işletme sözleşmesinin imza yetkisi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verildi. CHP grubunun ‘ret’ oyu kullandığı Başkanlık Yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni alınan kararla Ankapark’ın yanında hayvanat bahçesinin de yaptırılmasının düşünüldüğü öğrenildi. Parkın ve hayvanat bahçesinin birlikte veya ayrı ayrı ihaleye verilmesine ilişkin kesin düzenleme önümüzdeki günlerde belli olacak. Dev park için daha önce hazırlanan ihale şartnamesi tamamen yenilenecek.

‘TİCARET’ TARTIŞMASI YAŞANDI

Ankapark ile ilgili yeni karar dün Meclis’te CHP ve AK Parti grubu arasında tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, işletmeci bulunamadığına dikkat çekerek park projesini eleştirdi. AOÇ kanununda daha önce ‘ticaret yapılamaz’ hükmünün yer aldığını hatırlatan CHP’li Yılmazkaya, TBMM’de yapılan düzenleme ile bunun değiştirilmesine de tepki gösterdi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ise CHP’nin dersine çalışmadan muhalefet yaptığını savunarak, ticaret eleştirisine “Çocuğunuzu o zaman hayvanat bahçesine götürdüğünüzde dondurma satın almıyor muydunuz” sözleriyle yanıt verdi.

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