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Ankara Haberleri: İhaleye açık davet

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İhaleye açık davet

Murat YILMAZ
21.05.2019 - 09:10Son Güncelleme :

‘Ankara şeffaflaşıyor’ ve ‘Her şey Ankaralıların gözü önünde olacak’ sloganı ile daha önce ANFA’nın ‘Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi’ni herkese açık olarak gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, haşere ile mücadele için ilaç alımı ihalesini de rekabete açtı.

Murat YILMAZ

Belediyeye bağlı Belplas AŞ tarafından yapılacak ‘Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi’ ihalesine, Türkiye’de bu alanda faaliyetleriyle bilinen firmalar davet edildi. Davet edilemeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak amacıyla da şartname ve ilgili dokümanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Belplas’ın internet sitesinde yayınlayarak açık davet yapıldı.

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İhale dosyası 250 TL karşılığında temin edilebilen ihale, açık ihale usulü ile yapılacak. İhaleye yapılacak başvuruların çok sayıda olması halinde belediyeye de gelir sağlanacak. Şirketin Sincan’daki merkezinde yarın gerçekleştirilecek olan ihaleye teklifler kapalı zarf teklif usulüne göre verilecek. İhale daha önce yapılan Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi’nde olduğu gibi canlı yayınlanacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İhaleye açık davet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İhaleye açık davet haberi güncellenecektir.

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