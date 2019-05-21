İhaleye açık davet

Belediyeye bağlı Belplas AŞ tarafından yapılacak ‘Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi’ ihalesine, Türkiye’de bu alanda faaliyetleriyle bilinen firmalar davet edildi. Davet edilemeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak amacıyla da şartname ve ilgili dokümanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Belplas’ın internet sitesinde yayınlayarak açık davet yapıldı.



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İhale dosyası 250 TL karşılığında temin edilebilen ihale, açık ihale usulü ile yapılacak. İhaleye yapılacak başvuruların çok sayıda olması halinde belediyeye de gelir sağlanacak. Şirketin Sincan’daki merkezinde yarın gerçekleştirilecek olan ihaleye teklifler kapalı zarf teklif usulüne göre verilecek. İhale daha önce yapılan Yeşil Alan ve Bakım Onarım İhalesi’nde olduğu gibi canlı yayınlanacak.