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Ankara Haberleri: İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

ANKARA HABERLERİ

İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

AA
26.01.2020 - 10:12 |Son Güncelleme :

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 12 gençlik merkezinde gençler, Suriye rejiminin İdlib kentine yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar için örgü öğrendi.

AA

Batıkent’teki Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen gençler, İdlib'deki çocuklar için atkı, bere ve hırka yaptı. Yaklaşık bin 300 gönüllü genç, ‘Kardeşin Isınır, Dünya Isınır’ kampanyası kapsamında, örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği ürünleri, İdlibli çocuklara gönderecek. Üniversite öğrencisi Derya Körçoban, 18 Ocak'ta başlayan proje kapsamında bugüne kadar 1000'e yakın atkı, bere ve hırka ürettiklerini söyledi. Gönüllülerden üniversite öğrencisi Tuğba Aydınlı, proje dolayısıyla örgü örmeyi öğrendiğini dile getirerek, “Onların yarasını böyle sarmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. Gönüllülerden lise öğrencisi Abbas Ahmet Kocabaş da gönüllülük esaslı çalışma yapıldığı için proje dolayısıyla örgüyü öğrendiğini söyledi. Kocabaş, “İdlib'de üşüyen kardeşlerimizi attığımız her ilmekte ısıtmak istedik” ifadesini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik haberi güncellenecektir.

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