İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

Batıkent’teki Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen gençler, İdlib'deki çocuklar için atkı, bere ve hırka yaptı. Yaklaşık bin 300 gönüllü genç, ‘Kardeşin Isınır, Dünya Isınır’ kampanyası kapsamında, örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği ürünleri, İdlibli çocuklara gönderecek. Üniversite öğrencisi Derya Körçoban, 18 Ocak'ta başlayan proje kapsamında bugüne kadar 1000'e yakın atkı, bere ve hırka ürettiklerini söyledi. Gönüllülerden üniversite öğrencisi Tuğba Aydınlı, proje dolayısıyla örgü örmeyi öğrendiğini dile getirerek, “Onların yarasını böyle sarmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. Gönüllülerden lise öğrencisi Abbas Ahmet Kocabaş da gönüllülük esaslı çalışma yapıldığı için proje dolayısıyla örgüyü öğrendiğini söyledi. Kocabaş, “İdlib'de üşüyen kardeşlerimizi attığımız her ilmekte ısıtmak istedik” ifadesini kullandı.