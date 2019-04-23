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Ankara Haberleri: Huzurlu Ankara için çalışıyoruz

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Huzurlu Ankara için çalışıyoruz

Hürriyet Haber
23.04.2019 - 09:20Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hürriyet Haber

“23 Nisan, Türk Milleti’nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir” diyen Başkan Yavaş yazılı mesajında şunları kaydetti:  “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kadroları, hür ve tam bağımsız Türkiye’nin sembol şehri olarak Ankara’yı belirlemişlerdir. Bu tarihi mirasın sorumluluğunu, ilk günkü heyecan ve mesuliyet duygusuyla muhafaza edeceğiz. Milletimizle dayanışma içinde Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ile tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, tazimle ve şükranla yad ediyorum.

DAHA MÜREFFEH BİR ANKARA BIRAKMAK İÇİN

Başkentimiz Ankara’dan aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, geleceğe güvenle bakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ankara’yı ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dille değil, birlikteliğin bereketine inanan cümlelerle yöneteceğiz. Bugünün geleceğe gebe olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, nezaketi ve temiz bir dili olan Türkiye olacaktır. Çünkü büyüğümüz Kaşgarlı Mahmud’dan öğüt aldık: ‘Dille düğümlenen diş ile çözülmez.’ Eğer söyleyebilecek iyi bir cümlemiz yoksa susmanın en büyük iyilik ve erdem olduğunu bilen bir yönetim anlayışıyla Ankara’ya hizmet edeceğiz. Türkiye’nin umudu olan çocuklarımıza daha müreffeh bir gelecek ve huzurlu bir Ankara bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyor, Başkentimize hizmet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Huzurlu Ankara için çalışıyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Huzurlu Ankara için çalışıyoruz haberi güncellenecektir.

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