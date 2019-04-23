Huzurlu Ankara için çalışıyoruz

“23 Nisan, Türk Milleti’nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir” diyen Başkan Yavaş yazılı mesajında şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kadroları, hür ve tam bağımsız Türkiye’nin sembol şehri olarak Ankara’yı belirlemişlerdir. Bu tarihi mirasın sorumluluğunu, ilk günkü heyecan ve mesuliyet duygusuyla muhafaza edeceğiz. Milletimizle dayanışma içinde Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ile tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, tazimle ve şükranla yad ediyorum.



DAHA MÜREFFEH BİR ANKARA BIRAKMAK İÇİN



Başkentimiz Ankara’dan aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, geleceğe güvenle bakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ankara’yı ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dille değil, birlikteliğin bereketine inanan cümlelerle yöneteceğiz. Bugünün geleceğe gebe olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, nezaketi ve temiz bir dili olan Türkiye olacaktır. Çünkü büyüğümüz Kaşgarlı Mahmud’dan öğüt aldık: ‘Dille düğümlenen diş ile çözülmez.’ Eğer söyleyebilecek iyi bir cümlemiz yoksa susmanın en büyük iyilik ve erdem olduğunu bilen bir yönetim anlayışıyla Ankara’ya hizmet edeceğiz. Türkiye’nin umudu olan çocuklarımıza daha müreffeh bir gelecek ve huzurlu bir Ankara bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyor, Başkentimize hizmet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.”