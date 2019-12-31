Huzur nöbeti

GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTACAK

Başkent’teki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında ANFA güvenlik, yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğunda artış olması beklenen AŞTİ’de de BUGSAŞ güvenlik görev yapacak. Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde takviye asayiş ekiplerinin görevlendirileceği yılbaşı gecesinde AŞTİ’de güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

GIDA DENETİMİ SÜRECEK

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran, gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden ABB zabıta ekipleri, durak ve otobüs hatlarında da kontrollerini sürdürecek.

İtfaiye ekipleri yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai başında olacak.

RAYLI SİSTEMLER VE TELEFERİK 02.00’A KADAR ÇALIŞACAK

Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi en son saat 02.00’a kadar hizmet verecek. Yarın gece hareket saatleri ve güzergâhları şöyle olacak:

-OSB/Törekent-Koru: 01.00

-Şehitler-AKM: 01.15

-Koru-OSB/Törekent: 01.30

-AŞTİ-Dikimevi: 01.50

-Dikimevi-AŞTİ: 01.55

-15 Temmuz Kızılay Milli İrade-OSB/Törekent: 02.00

-15 Temmuz Kızılay Milli İrade-Koru: 02.00

-Şentepe-Yenimahalle: 02.00

-AKM-Şehitler: 02.15

-Yenimahalle-Şentepe: 02.20

ASKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekiplerinin sayısı artırılırken, abonelik, kartlı sayaç, sayaç okuma ve sayaç sökme takma servisleri ASKİ Genel Müdürlük binasında yarın 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kartlı su satışı yapılan ASKİ kioskları ise yıl sonu bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 23.45’ten yarın saat 16.00’a kadar hizmet veremeyecek.

2 BİN PERSONEL TEYAKKUZDA

Fen İşleri ekipleri, meteorolojik uyarılar ışığında sahada görev yapacak. Bu gece Başkent merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 2 bin personel ile birlikte; 173 kürekli kamyon, 110 elle tuzlama ekibi, 54 greyder, 83 kazıcı-yükleyici ve 36 loder hazır bulunacak. ALO 188 Cenaze Hizmetleri ve hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar her türlü şikêyet, öneri ve istek için 153 ALO Mavi Masa’ya ulaşabilecek.