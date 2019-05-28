Ankara manzarası eşliğinde modern bir yaşam standardı sunulan 60 kişi kapasiteli apartmanın daireleri, iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarını gidererek, belediyenin sosyal faaliyetleriyle de yalnızlıklarını unutan yaşlıların bazıları tek başına bazıları da eşleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Hizmetlerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanan apartman sakinleri, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, merkezin bahçe katındaki Aile Hekimliği sayesinde tedavilerini kolayca gerçekleştiriyor. Doğantepe Yaşlılar Evi Sorumlusu Sinan Yurt, 55 ile 65 yaş arasında, maddi durumu yetersiz ve bakıma muhtaç olmayan yaşlıların burada kalmak için başvuru yapabileceğini belirterek, “Herhangi bir ücret almıyoruz. Isınma masraflarına kadar bütün masrafları Altındağ Belediyesi karşılıyor” diye konuştu.
ESKİSİNDEN DAHA MUTLUYUM
Apartman sakini Raziye Karataş, kirada oturduğu evin yıkılması nedeniyle 3 yıldır merkezde yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Yaşlılar evinde önceki yaşamından daha mutlu olduğunu dile getiren Karataş, “Gezi programlarına gidiyoruz. Buradan önce hayatımda böyle bir şey yoktu. Merkezin tavsiyesiyle bir yıl önce okuma yazma kursunu başarıyla tamamladım” dedi. Apartmanda eşi ile kalan Gül Arabacı da, “9 yıldır buradayız. Eski evimizi hiç özlemiyoruz. Burayı çok seviyorum” diye konuştu.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Huzur apartmanında ikinci bahar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Huzur apartmanında ikinci bahar haberi güncellenecektir.