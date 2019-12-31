Hürriyet Ankara kentin nabzını tuttu

* Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Ankara’nın daha önce ‘güvenlik sorunları’nı defalarca gündeme taşıdığı kent turizminin gözbebeği tarihi Ankara Kalesi için bekçi görevlendirdi. 2 Şubat’ta mesaiye başlayan bekçiler, kale ve çevresinde devriye geziyor.

* Ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın 2016’da Seğmenler Parkı’ndan çalınan ve bulunamayan heykelinin yeniden yapılan benzeri bin 81 gün sonra törenle yerine kondu.

* Hürriyet Ankara, vatandaşların ‘asfalt katılım bedeli’ konusundaki şikâyetlerine ses oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten kısa süre sonra ‘asfalt katılım bedeli’ tahsilatının durdurulduğunu ve ‘tapulara konulan şerhlerin’ de kaldırıldığını açıklayarak, “Ödeyenlerle mahsuplaşacağız” dedi.

* Hürriyet Ankara’nın gündemde tuttuğu ‘Ankara Mavi Özel Halk Otobüsler(ÖHO) Esnaf Odası’nın Ankarakart’a geçmemeleri konusunda önemli bir adım atıldı. ÖHO’lara 1 Temmuz itibarıyla validatör takılmaya başlandı; 2 Eylül’den itibaren de Ankarakart ile hizmet verdiler.

* Ankaralıların yıllardır beklediği ‘CEP TERMİNALİ’ konusunda beklenen adım atıldı. ABB, kentin arterlerine ‘ŞEHİRLER ARASI YOLCU İNDİRME BİNDİRME NOKTASI’ yazılı tabelalar koydu, UKOME’den çıkan kararla yeni uygulama resmen başladı.

* Hürriyet Ankara’nın gündeme taşıdığı tarihi Ankara Kalesi’nin giriş kapısına kilit vurulması olayının (19 Eylül) ardından önce kilit açıldı, ardından da ABB açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Kalesi’nin çalışmalar boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulacağı kaydedildi.

* Metro istasyonlarının girişlerine 2 senedir atıl halde bekleyen x-ray cihazları ve metal kapı dedektörleri, 19 Ekim’de çalışmaya başladı.

* Hürriyet Ankara’nın manşetine taşıdığı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Yaya bölgeleri yaratmamız lazım” açıklamasına ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan destek geldi: “Kızılay, Tunalı, Bahçelievler, Ulus’ta bir ay deneyebiliriz.”