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Ankara Haberleri: ‘Hobikondu’lar yıkılıyor

ANKARA HABERLERİ

‘Hobikondu’lar yıkılıyor

Murat YILMAZ
18.12.2019 - 16:50 |Son Güncelleme :

Altındağ’ın mahalle statüsündeki 5 köyünde yapılan izinsiz kaçak hobi bahçeleri, belediye ekiplerince yıkılıyor. Muhtarlardan ve vatandaşlardan çok fazla şikâyet aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara’da kent merkezine uzak noktalarda yer alan hobi bahçeleri son dönemde popüler hale gelirken buralardaki izinsiz yapılar nedeniyle kaçak yapılaşma da arttı. Altındağ Belediyesi de ilçede yapılan hobi bahçelerini yakın takibe aldı. Belediye, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine köyden mahalleye dönüşen Gicik, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek mahallelerinde kaçak durumda olan yapıların yıkımına başladı. Yıkım esnasında Jandarma da güvenlik önlemi aldı. Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden de belediyeye tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleriyle ilgili yazı gönderildiği öğrenildi. Belediye ekipleri, köylerdeki hobi bahçelerini tek tek incelerken kaçak durumda olanlar tespit edildikçe yıkıma devam edilecek.

‘Hobikondu’lar yıkılıyor

BÜYÜK BİR SORUNA DÖNÜŞEBİLİR

Mahallelere astıkları pankartlarla vatandaşları uyardıklarını kaydeden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden itibaren planlı şehirleşen bir Altındağ için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 500 adet gecekondu yıktık. Gecekondu yıkımlarının yanında bana göre şehircilik açısından belki 10-15 seneye kalmadan büyük bir soruna dönüşebilecek kaçak ve plansız hobi evleriyle de mücadele ediyoruz. Altındağ’ımızın köyden mahalleye dönüşen bölgelerinde tarım arazileri başta olmak üzere pek çok noktaya izinsiz ve kanun dışı olarak inşa edilen hobi evlerini yıkıyoruz. 5 mahallemize astığımız bilgilendirici pankartlarla da hemşehrilerimizi uyarıyoruz. Bölgedeki muhtarlar ve mahalle sakinlerinden oldukça fazla şikâyet alıyorduk. Bu konuda Altındağ Belediyesi olarak kesinlikle taviz vermeyeceğiz.”

‘Hobikondu’lar yıkılıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Hobikondu’lar yıkılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2019 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Hobikondu’lar yıkılıyor haberi güncellenecektir.

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