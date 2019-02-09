Bahçelievler, Emek, Maltepe, Kızılay ve Tunalı’da seçim otobüsüyle vatandaşları selamlayan Yavaş, Taşdelen ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’nde seçim merkezinin açılışına katıldı. Açılıştan önce Kuğulupark’ta vatandaşlara seslenen Yavaş, “Hizmetlerimle görünür olacağım” dedi. Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

OY VERMEYENLER CEZALANDIRILDI

“Maalesef şimdiye kadar belediyeyi yöneten şahıslar, 25 tane belediye başkanı, hangi partiden olursa olsun bir gün olsun beraber oturup yemek yemediler. Benden senden ayrımı yapıldı. Biz hepsiyle oturup birlikte Ankara’yı yöneteceğiz. Çankaya Belediyesi’nin gerçekten alacağı var, yıllarca Büyükşehir’in yapması gereken yollar yapılmadı. Otobüsleri kötü seferleri az verildi. Oy vermeyenler cezalandırıldı. Çankaya bundan sonra alacaklarını tahsil edecek.

24 SAAT ÇALIŞMAK BENİM GÖREVİM

Ulaşım konusu gündeme geldiğinde sürekli ‘Neyle yapacaksınız’ diyorlar. Siz neyle yaptınız ki? Karayalçın’dan sonra hangi metroyu yaptınız? 2004’te bitecek diye astığınız tabelalar ortada. Hükümet sizden mi değildi? Ulaştırma Bakanlığı’na devredilinceye kadar kaç yıl geçti. Bir Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği ulaşım olmalıydı. 4 yıl içerisinde söz verdiğimiz 58 kilometre metroyu bitireceğiz. Hepsi bitecek, söz veriyorum. Ben hizmetlerimle görünür olacağım. 24 saat sizler için çalışmak benim görevim. Nerede ne aksaklık varsa onunla uğraşmak benim görevim. Yoksa Twitter’ın başına oturup sabaha kadar durursan, akşama kadar da yatarsın.”