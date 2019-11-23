Hizmet için başkan da meclis de aynı partiden olsun

İlçe belediyelerin 2020 yılı mali bütçlerinin görüşüldüğü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı 15’inci toplantısında da 7 ilçenin bütçesini oyladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleşen önceki günkü Meclis oturumunda Çamlıdere Belediyesi’nin 16 milyon 670 bin 650, Gölbaşı Belediyesi’nin 175 milyon 80 bin, Haymana Belediyesi’nin 37 milyon 400 bin, Kahramankazan Belediyesi’nin 100 milyon, Kalecik Belediyesi’nin 24 Milyon 677 bin, Kızılcahamam Belediyesi’nin 44 Milyon, Nallıhan Belediyesi’nin 47 milyon TL’lik 2020 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bütçelerin kabul edilmesinin ardından ilçe belediye başkanları da tek tek kürsüye çıkıp teşekkür konuşması yaptı. Meclis’teki teşekkür konuşmalarına, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın sözleri damga vurdu. Can, Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladığı konuşmasında, özetle şunları söyledi:

AYRI OLUNCA FIRINDAN EKMEK ÇIKMIYOR

“Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent Ankara’sına hizmet etmek için Ankaralıların tertemiz oylarıyla seçilen bu meclisin, havasını soluduğumuz, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, üzerinde yaşadığımız Ankara topraklarına borcu vardır. Allah bize, bu borcu ödemek için öyle bir şans vermiş ki, bu meclis hizmetleriyle bu borcun ödeneceği en kutsal yerdir. Bu çok büyük bir fırsattır. Artık ben şu şekilde dua ediyorum. Avuçlarımı gökyüzüne açıyorum ve diyorum ki; ‘Allahım 780 bin metrekarelik Türkiyemde hizmet için soyunan belediye meclisini ve de belediye başkanını aynı partiden ihsan eyle.’ Ayrı partilerden olduğu zaman fırından ekmek çıkmıyor. Çıksa da ya hamur ya dibi yanık çıkıyor.

ÜLKENİN RÜŞTÜLERE İHTİYACI VAR

Çamlıdere’de başarılıyız. Niye? Çünkü hiç ayrımcılık yapmadık. ‘Camiden çıkan müftü de, meyhaneden çıkan zühtü de benim’ dedim. İkisini de kucakladım. Birçok kişi bana, ‘Yahu başkan bir de senin anlayalım. Sen müftü müsün zühtü müsün’ dedi. Arkadaşlar ben ne zühtü ne de müftüyüm. Ben müftüyle zühtüyü aynı yatağa yatıran rüştüyüm. Bu ülkenin rüştülere ihtiyacı var. İyi bir meclis ve belediye başkanı, bulunduğu yöreyi gül, yaprak yapar. Ama kötü bir meclis ve başkan, bulunduğu yeri kül, toprak yapar. Allah bulunduğpu yeri gül, yaprak olanlardan ihsan eylesin.”