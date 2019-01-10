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Ankara Haberleri: Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

ANKARA HABERLERİ

Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

AA
10.01.2019 - 14:59Son Güncelleme :

Türk bilim insanları, yerli gözlem uydusu İMECE’de kullanılacak bileşenlerin uzay radyasyonu dayanıklılık testlerinin yapılacağı sistem için Türkiye’nin endüstriyel boyutlardaki ilk hızlandırıcı mıknatısının üretimini başarıyla tamamladı.

AA

Bir tonun üzerinde ağırlığa sahip ‘Özel Tasarım Dört Kutuplu Mıknatıs’, Türkiye’de uzay testlerinin yapılabilmesinde büyük rol oynayacak. ODTÜ’lü ekip tarafından tasarlanan ve üretimi Sönmez Trafo tarafından yapılan hızlandırıcı mıknatısı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) yeterlilik testlerinden de geçti. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, “ODTÜ ve Sönmez Trafo AŞ’nin başarılı üniversite-sanayi iş birliği ile katma değeri yüksek bir ürün geliştirildi” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ocak 2019 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı haberi güncellenecektir.

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