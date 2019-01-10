Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

Bir tonun üzerinde ağırlığa sahip ‘Özel Tasarım Dört Kutuplu Mıknatıs’, Türkiye’de uzay testlerinin yapılabilmesinde büyük rol oynayacak. ODTÜ’lü ekip tarafından tasarlanan ve üretimi Sönmez Trafo tarafından yapılan hızlandırıcı mıknatısı, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) yeterlilik testlerinden de geçti. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, “ODTÜ ve Sönmez Trafo AŞ’nin başarılı üniversite-sanayi iş birliği ile katma değeri yüksek bir ürün geliştirildi” dedi.
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