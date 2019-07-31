Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Hızını alamadı

Ankara Haberleri: Hızını alamadı

ANKARA HABERLERİ

Hızını alamadı

Caner ÜNVER/DHA
31.07.2019 - 13:03Son Güncelleme :

Keçiören’de hızını alamayan bir sürücünün, sebze yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Caner ÜNVER/DHA

Kaza, önceki gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Etlik Caddesi’nden Ovacık istikametine ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen VJ 920 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Naci Kaşgan’ın kullandığı 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyonete Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı yakınlarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, kasasındaki 2 bin lira değerindeki patlıcan ve fasulye dolu çuvallar yola saçıldı. Diğer araç ise yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra tedavi için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Kaşgan ise devrilen kamyonetten kendisi çıktı. Savrulan sebze çuvalları temizleme çalışması sebebiyle yol, 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hızını alamadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hızını alamadı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yiğiner yeniden başkan

Yiğiner yeniden başkan

Yavaş: Öncelik ekonomi

Yavaş: Öncelik ekonomi

3 yıl sonra yeniden

3 yıl sonra yeniden

Tırnakçılara ‘Hokkabaz’ baskını

Tırnakçılara ‘Hokkabaz’ baskını

Lastik değiştirirken tır çarptı

Lastik değiştirirken tır çarptı

Çubuk’ta ‘şah mat’

Çubuk’ta ‘şah mat’  

Abant Tabiat Parkı’nın güvenliği atlı ve motosikletli timlere emanet

Abant Tabiat Parkı’nın güvenliği atlı ve motosikletli timlere emanet

Durakta matematik

Durakta matematik

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

31 Temmuz 2019, Çarşamba
  • İmsak
    03:56
  • Güneş
    05:39
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:11
  • Yatsı
    21:46
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.