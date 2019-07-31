Hızını alamadı

Kaza, önceki gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. Etlik Caddesi’nden Ovacık istikametine ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen VJ 920 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Naci Kaşgan’ın kullandığı 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyonete Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı yakınlarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, kasasındaki 2 bin lira değerindeki patlıcan ve fasulye dolu çuvallar yola saçıldı. Diğer araç ise yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra tedavi için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Kaşgan ise devrilen kamyonetten kendisi çıktı. Savrulan sebze çuvalları temizleme çalışması sebebiyle yol, 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı.