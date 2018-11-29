Hız ihmal dikkatsizlik

Çevre Yolu’nda yaşanan feci kazada anne ve oğlu yaşamını yitirdi. Hipodrom Caddesi’nde servis otobüsü yayaya çaptı. Keçiören’de freni patlayan kamyon, 9 aracı biçti, şoför ve araçtan atlayan muavin yaralandı. Başkent’teki ilk kaza sabaha karşı Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ü.’nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak savrulan ve bariyerlere çarpan araçtaki Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü. otomobilden fırlayarak refüje düştü. Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldiklerinde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan baba Aziz Ü. ise hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre Yolu’nun Hurdacılar mevkisinde ulaşım yaklaşık iki saat süreyle çift şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazaya neden olan ve olay sonrası kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞLI ADAM KARŞIYA GEÇEMEDİ

Yenimahalle’de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken öğrenci servis otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı. Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi’nden Tandoğan istikametinde seyreden Necdet Ö. idaresindeki 06 C 5822 plakalı servis otobüsü, Ankara Sebze Meyve Toptancıları Hali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Sürücünün, bir anda yola fırlayan yaşlı adamı otobüsün altına almamak için manevra yapması sonucu araç kaldırımdaki ağaca da çarptı. Yerde hareketsiz yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştiren 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüs şoförü Necdet Ö., “Ondan kaçayım derken, ağaca vurdum. Koşmasa çarpmayacaktım aslında. Yaya koşunca otobüse çarptı” ifadelerini kullandı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

ERGENEKON CADDESİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Keçiören’de, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyonun Ergenekon Caddesi üzerinde freni boşaldı. Olay anında panikleyen şoför muavini kamyondan atlarken, hızla yokuş aşağı inen araç, park halindeki 06 GE 5076, 06 AET 301, 06 AS 2843, 06 CGL 19, 06 HM 153, 34 KV 1107, 06 GC 1142, 06 GLU 53 plakalı otomobilleri ezdikten sonra 06 BC 0691 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralanan muavin ile şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazada çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören bir vatandaş, “Kamyon, otobüsün yanından süratle geçti. Aşağı doğru indikten sonra büyük bir gürültü geldi. Allah’tan okul veya işçi saati değildi. Şoför muavini kamyondan atlamış. Kamyon da aşağıda durmuş. Freni büyük ihtimalle patlamış çünkü yerlerde hiç fren izi yok” dedi. Kazanın yaşandığı sokakta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.