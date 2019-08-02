Hitit güneşi geri döndü

Daha önce ‘BELSO Vitamin’ adıyla hizmet veren ve ‘tasarruf’ gerekçesiyle geçen eylülde kaldırılan büfeler, 8 Temmuz’da yeniden hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO AŞ’nin, bu kez kendi adıyla açtığı büfelerde şehrin eski simgesi ‘Hitit Güneşi’ de kullanılmaya başlandı. İlk etapta Yüksel Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi ve Kızılay Alışveriş Merkezi yanındaki 3 noktaya açılan büfelerde, ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO Vitamin’ yazılarının yanı sıra iki tane de ‘geyiğin boynuzları arasında yükselen güneşi simgeleyen daire’ biçimindeki simge bulunuyor.

1995’TE TARTIŞMALARLA KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Vedat Dalokay’ın 1973’te kentin simgesi haline getirdiği Hitit Güneş’li amblemin, Melih Gökçek başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1995’te ‘Atakule-cami minaresi ve 3 yıldız ile değiştirilmesi’ yönünde karar alındı. Karar, muhalif belediye meclis üyelerince Ankara 2. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, ‘Belediyenin amblem belirleme yetkisi olmadığı’ gerekçesiyle kararı iptal etti. Yargı süreci yıllarca sürerken, 2004’te ‘Atakule’ figürlü amblem kullanılmaya başlandı. Daha sonra bu amblem de defalarca değiştirildi. Ancak Hitit Güneşi simgesinin tekrar kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları devam etti.

Ankaralılar, 31 Mart Yerel Seçimi’nin ardından sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk icraat olarak Hitit Güneşi simgesinin, amblemde tekrar kullanılmasını istemişlerdi. Vatandaşlar Instagram ve Twitter hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla, eski başkan Melih Gökçek döneminde kaldırılan Hitit Güneşi simgesiyle ilgili “Geri gelecek” mi diye sormuşlardı.

HER MECRADA KULLANMAYA ÇALIŞIYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Başkan Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ettiği 1 Mayıs’taki programda da basın açıklamasının yapıldığı salondaki fonda Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut ambleminin yanında Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacıbayram Veli Cami, Kocatepe Camisi, ile Sıhhiye’deki Hitit Güneşi Anıtı’nın görsellerine yer verilmişti. Yavaş, gazetecilerin soruları üzerine Ankara’yı temsil eden ne varsa görsellerde yer aldığını söylemişti. Yavaş, 25 Nisan’daki iftar programında yöneltilen “Hitit güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amblemi olacak mı?” sorusuna ise “Maalesef bu dönemde zor. Mecliste, 42’ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit Güneşi’ni kullanmaya çalışıyorum” diye yanıt vermişti.