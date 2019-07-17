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Ankara Haberleri: Hırsızlık listesi kabarık

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Hırsızlık listesi kabarık

AA
17.07.2019 - 13:34Son Güncelleme :

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ve Polatlı’da hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, Gölbaşı’nda hayvan ve eşya hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmalarda S.Ö.’yü gözaltına aldı.

Hırsızlık listesi kabarık
AA

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 1 buzdolabı, 1 jeneratör, 2 güneş paneli, 4 batarya bloku, 1 inverter, 1 televizyon, 1 büyük hindi ve 11 yavru hindi, 5 küçükbaş hayvan, 3 arı kovanı ve arılar, 1 çamaşır makinası, 1 ocak, 3 soba ile çeşitli tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar ve hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BORÇ ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞLAR

Ekipler, Polatlı’da ise A.D.'ye ait 13 küçükbaş hayvanı H.E. ve M.E.'nin çaldığını tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları koyunlardan 4 tanesini yolda bıraktıkları ve 6'sını Konya'ya götürerek, aldıkları aracın borçlarının bir kısmını ödemek için sattıkları öğrenildi. Gözaltına alınan H.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 koyun ise sahibine teslim edildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hırsızlık listesi kabarık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hırsızlık listesi kabarık haberi güncellenecektir.

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