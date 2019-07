Hırsızlık listesi kabarık

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 1 buzdolabı, 1 jeneratör, 2 güneş paneli, 4 batarya bloku, 1 inverter, 1 televizyon, 1 büyük hindi ve 11 yavru hindi, 5 küçükbaş hayvan, 3 arı kovanı ve arılar, 1 çamaşır makinası, 1 ocak, 3 soba ile çeşitli tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar ve hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BORÇ ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞLAR



Ekipler, Polatlı’da ise A.D.'ye ait 13 küçükbaş hayvanı H.E. ve M.E.'nin çaldığını tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları koyunlardan 4 tanesini yolda bıraktıkları ve 6'sını Konya'ya götürerek, aldıkları aracın borçlarının bir kısmını ödemek için sattıkları öğrenildi. Gözaltına alınan H.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 koyun ise sahibine teslim edildi.