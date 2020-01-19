Hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara’da AVM'lerde giyim ve ayakkabı satışı yapan firmalar içerisinde hırsızlık vakalarına yönelik ihbarı değerlendiren polis, hırsızlık olaylarının arkasında çete olduğunu belirledi. Çetenin AVM'lerde bulunan firmalara gelerek sözde müşteriymiş gibi davranıp hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızlar, mağaza içinde sözde beğendiklerini denemek için alıp kabine girdikten sonra alarm ve güvenlik önlemlerini ceplerinde bulunan pense yardımıyla kesme yöntemini kullanarak ürünleri çaldı. Ankara polisi, çetenin bu yöntemle 7 ayrı mağazadan farklı tarihlerde 13 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiği belirledi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık zanlıları U.G., M.K., Y.K., İ.G., polis tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri esnada yakalanarak göz altına alındı. Zanların üzerinden 2 yan keski, 1 pense ve 4 giyecek etiketi çıktı. Hırsızlık yapmak için kullandıkları araç içerisinden de çalmış oldukları 15 giysi ve ayakkabı ele geçirildi. Zanlıların malzemeleri E.B ve N.B isimli kişilere sattıkları belirlendi. Polis E.B isimli zanlının bulunduğu adrese operasyon yaptı. E.B. kuaförlük yaptığı iş yerinde 20 ayakkabı ve giysi ile yakalandı.

ÇALINTI MALLARI SATIYORDU

Yenimahalle’de giyim eşyası alım satımı yapan N.B. ise 101 çeşitli marka ve renklerde ayakkabı, 23 çeşitli marka ve renkler de pantolon, 4 çeşitli marka ve renkler de takım elbise, 11 çeşitli marka ve renkler de gömlek, 64 çeşitli marka ve renkler de ayakkabı, 21 adet çeşitli marka ve renkler de mont, 1 adet yatak takımı, 3 parça çatal bıçak takımı olmak üzere 228 giyim eşyası ile birlikte yakalandı.

FOTOİÇİNE

Çalınan ürünler mağazalara teslim edildi. U.G.,M.K., Y.K., İ.G. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.