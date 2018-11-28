Hırsız kardeşlere iki tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut'ta 12 ayrı evden çok sayıda ziynet eşyası, laptop, televizyon ve 12 bin TL para çalınması olaylarına ilişkin bir çalışma başlattı. Ş. T., Ö.T., kardeşler ve E. G., E. G. kardeşlerden oluşan 4 kişilik çetenin izine ulaşan polis, şahısları takibe aldı. Her defasında arkalarında güvenlik kamerası dışında iz bırakmayan hırsızlar, ekiplerin ısrarlı takibi sonucu suçüstü operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 televizyon, 2 laptop, 1 hard disk, 1 fotoğraf makinesi, 2 tüfek, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Çalıntı eşyalar polis ekiplerince sahiplerine iade edildi. Hırsız kardeşler çetesinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş. T. ile E.G. kardeşler tutuklanırken Ö. T. ile E.G. kardeşler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.