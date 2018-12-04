HGS cezaları isyan ettirdi

Günde 100-150 tane tebligat geldiğini belirten muhtarlar, “Cezalar yağmur gibi yağıyor. Vatandaşın tepkisi bize değil ama biz arada kalıyoruz” dedi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin radyo frekans sistemiyle bilete veya temasa gerek olmadan sürücülerden tahsil edilmesini sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerindeki cezalı geçişlere ilişkin tebligatlar, mahalle muhtarlarının kâbusu oldu. Gişelerden cezalı geçiş yapan araç sürücülerine posta yoluyla gönderilen tebligatlar, adrese teslim edilemeyince muhtarlıklara bırakılıyor. Tebligatları vatandaşlara bildirmek için yoğun mesai harcayan muhtarlar, cezalara itiraz edenlerle de karşı karşıya kalıyor. Bazı vatandaşların, tebliğ edilen cezaya itiraz ederken kendilerine de tepki gösterdiğini belirten muhtarlar, “Cezalar yağmur gibi yağıyor. Vatandaşla biz karşı karşıya kalıyoruz” dedi. HGS ceza tebligatlarının son dönemde arttığına dikkat çeken Yenimahalle Kent-Koop Mahallesi muhtarı Şükran Ayaz, şunları söyledi:

POSTACI GİBİ OLDUK

“2017 yılından kalma HGS geçiş cezaları geliyor. Trafik cezalarıyla birlikte günde 100-150 tane ceza. Vatandaş itiraz ediyor, ‘Ben oradan geçmedim’, ‘İstanul’a hiç gitmedim’ vesaire diye. Mahkeme yolunu gösteriyoruz biz de itiraz için. Postacı gibi olduk. Kapı ziline basıp geri dönüyorlar. Evde olmayanın cezasını bize bırakıyorlar. Bunların hepsinin son ödeme tarihi olduğu için de vatandaş mağdur olmasın diye tek tek arıyoruz. Ankara dışında olan ya da muhtarlığa gelemeyecek durumda olana da telefondan fotoğrafını atıyorum tebligatının.”

PSİKOLOJİK OLARAK YORUYOR

Çankaya Çukurambar Mahalle muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak ise, şunları anlattı:

“Bir dönem daha aynı şeyleri yaşamıştık. HGS cezaları çok fazla geliyordu. Yine artmaya başladı. Normalde günde 9-10 tane trafik cezası geliyordu zaten ama son 15 günde bir bu kadar da HGS cezası gelmeye başladı. Hepsi de geçen yıldan ya da bu yılın başından. Yani cezalar, eski oldukları için. Vatandaş gelen tebligatı burada açıyor ve başlıyor tepki göstermeye. Tepkisi bize değil ama yüksek sesle olduğu için biz arada kalıyoruz. Muhtarlık ofisinde bunları yaşamak zorunda değiliz. Zaten postacı gibi olduk ama bunun yanı sıra psikolojik olarak da yoruyor.”