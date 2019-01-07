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Ankara Haberleri: ‘Herkesin başkanı olacağım’

ANKARA HABERLERİ

‘Herkesin başkanı olacağım’

Murat YILMAZ-Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
07.01.2019 - 10:18Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklanan MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, “Burada doğdum, burada yaşıyorum, siyasetim de ticaretim de Gölbaşı’nda. Ben herkesin belediye başkanı olacağım. A’nın belediye başkanıymış B’nin belediye başkanıymış asla olmayacak” dedi.

Murat YILMAZ-Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak’ta cumhur ittifakının adayı olarak açıklanan MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki MHP Grup Başkanvekilliği tecrübesini şimdi de belediye başkanlığına taşıyacağını belirtti. Gölbaşı’nda herkesi kucakladığını ve kucaklamaya devam edeceğini vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

‘Herkesin başkanı olacağım’

BEN GÖLBAŞI SEVDALISIYIM

“Ben Gölbaşı sevdalısıyım. Gölbaşı’nın daha iyi bir yerde olması için Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkan aday adayı oldum. Aday gibi çalıştık. Allah da nasip etti. Gölbaşı, Ankara’ya nefes olan, iki göle sahip güzide bir ilçe. Ankara’nın yüz ölçümü bakımından en geniş ilçesi. Göç alan bir ilçe. 140 bine yakın nüfusa ulaştık. Alan geniş olduğu için bu fazla gözükmüyor. Gölbaşı’na bugüne kadar kim bir çivi çaktıysa hepsinden Allah razı olsun. Şu an hak ettiği yerde değil. Gölbaşı daha iyisini hak ediyor. Gölbaşı’nın eksikliğini biliyoruz. Daha iyi olması için bu yola çıktık.

TURİZM İLÇESİ YAPACAĞIZ

Gölbaşı’nı turizm ilçesi yapacağız. Ankara’ya gelenler görmek için akın edecek, diğer illerden ve ilçelerden Gölbaşı’na turlar düzenlenecek. Yeşiliyle, ulaşımıyla, sosyo kültürel alanlarıyla daha yaşanabilir, insanların mutlu olacağı bir ilçe olması için elimizden geleni yapacağız. Grup başkanvekilliği ve önceki siyasi geçmişimiz bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. Masanın karşısındaydık şimdi masanın başına geldik. Bu eksiklikleri çok iyi izledik, mücadele ettik zaman zaman birçok öneride bulunduk. Ankara’nın da Gölbaşı’nın da sorunlarını çok iyi biliyoruz. Son beş yılda edindiğimiz tecrübeyle ilçemizdeki sorunları çözebilecek bir noktadayız.

‘Herkesin başkanı olacağım’

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIM

5 yıl sonra Gölbaşı tanıyamayacağınız bir Gölbaşı olacak inşallah. Benim doğduğum yer Gölbaşı’nın Yavrucuk Mahallesi. Burada doğdum, burada yaşıyorum, siyasetim de ticaretim de Gölbaşı’nda. Ben herkesin belediye başkanı olacağım. A’nın belediye başkanıymış B’nin belediye başkanıymış asla olmayacak. Herkesi kucaklayacağım, zaten kucaklıyorum. Hiç kimseyi ayırt etmedim. Herkesle abi kardeş ilişkisinde, herkesi kucaklayacak şekilde Meclis üyeliği ve siyaset yaptım. Belediye başkanlığını da bu süreçte böyle yapacağım. ”

‘FATİH ABİ’YLE KIRGINLIĞIMIZ YOK

“Fatih abi” dediği Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile de görüştüğünü belirten Ramazan Şimşek, “Kendisi abi dediğimiz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir abimiz. Fatih abi ile de görüştük. Kendisiyle asla bir kırgınlık yok. O da elinden geldiği kadarıyla Gölbaşımıza hizmet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı çerçevesi içerisinde omuz omuza bir çalışma yapacağız ve Gölbaşı’nı yüksek oranlı bir oyla hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

‘Herkesin başkanı olacağım’

MHP’li Ramazan Şimşek Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’i ziyaret etti.

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