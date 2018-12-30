Herkes yatakta onlar sokakta

Her günün sabahına temiz bir kent hazırlamak için çalışanlardan biri olan Abdullah Sevil’i dinledik.



HIZ DEĞİL, GÜVENLİK ÖNEMLİ



“Bu işte hız değil, güvenlik önemli. Çünkü yaşanabilecek en ufak kaza sakatlanmamıza, hatta ölümümüze sebep olabiliyor. Araçtan inerken, binerken dikkatli oluyoruz.”



KIŞIN SOĞUK, YAZIN PİS KOKU



“Bazen insanların bize acıyarak baktığını hissediyorum ama bu işi de birileri yapmak zorunda. Kışları soğukla boğuşuyoruz ama yaz aylarında da çok pis kokuyor.” Abdullah Sevil, 12 yıldır bu işi yapıyor. Temizlik işçileri, sokak lambalarının aydınlattığı karanlık mesaide dizlerine kadar kara batsalar da konteynerleri ite kaka taşıyarak, çöpleri kamyona boşaltıyorlar.



