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Ankara Haberleri: Herkes yatakta onlar sokakta

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Herkes yatakta onlar sokakta

Bir Hikâyem Var/Sedat CENİKLİ
30.12.2018 - 14:46Son Güncelleme :

Ankara’da herkesin uyuduğu saatlerde gece boyu mesai yapan temizlik işçileriyle bir gün geçirdik.

Bir Hikâyem Var/Sedat CENİKLİ

Her günün sabahına temiz bir kent hazırlamak için çalışanlardan biri olan Abdullah Sevil’i dinledik.

HIZ DEĞİL, GÜVENLİK ÖNEMLİ

“Bu işte hız değil, güvenlik önemli. Çünkü yaşanabilecek en ufak kaza sakatlanmamıza, hatta ölümümüze sebep olabiliyor. Araçtan inerken, binerken dikkatli oluyoruz.”

KIŞIN SOĞUK, YAZIN PİS KOKU

“Bazen insanların bize acıyarak baktığını hissediyorum ama bu işi de birileri yapmak zorunda. Kışları soğukla boğuşuyoruz ama yaz aylarında da çok pis kokuyor.” Abdullah Sevil, 12 yıldır bu işi yapıyor. Temizlik işçileri, sokak lambalarının aydınlattığı karanlık mesaide dizlerine kadar kara batsalar da konteynerleri ite kaka taşıyarak, çöpleri kamyona boşaltıyorlar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Herkes yatakta onlar sokakta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Aralık 2018 tarihinde saat 14 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Herkes yatakta onlar sokakta haberi güncellenecektir.

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