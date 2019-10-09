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Ankara Haberleri: Herkes kuyumcu olmamalı

ANKARA HABERLERİ

Herkes kuyumcu olmamalı

Ayça Gözde ÇETİN
09.10.2019 - 09:27Son Güncelleme :

Kuyumculuk sektörünün kanununun olmadığını ve isteyen herkesin kolaylıkla kuyumcu olabildiğini belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, her önüne gelenin mesleklerini yapmasını istemediklerini kaydetti.

Ayça Gözde ÇETİN

Sektöre yönelik bir kanun çıkarılmasını, kuyumculuğun standartları olması gerektiğini vurgulayan Çavuşculu Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi: “Kuyumculuk sektörünün kanunu yok. İsteyen herkes kolaylıkla kuyumcu oluyor. Sektöre yönelik bir kanun çıkartılmalı. Mesela dükkân açacak kişi devlete 50 bin TL teminat yatırsın, izin alsın, öyle işe başlasın. Kuyumcu mu değil mi belli olsun. Sermayesi olsun, 5 kilo altın bulundurmak şartıyla iş yeri açma zorunluluğu olsun. Altını olmayan kuyumcu dükkân açıyor, içeri giriyorsunuz altın yok. Mücevher satıyor, eğitimi yok. İnsanlar mutlaka eğitimli olmalılar.

ODA UYGUN GÖRÜRSE İZİN VERİLMELİ

Bu işi yapmak isteyenler Borsa İstanbul’a 500-1000 TL yatırarak gerekli mesleki faaliyet belgelerini sunarak Borsa Kıymetli Taş Piyasasına üye olmalılar. Sabıka kaydı aranmalı. Hırsızlar, gaspçılar, dolandırıcılar kuyumcu olmamalı. İş yeri açacağı zaman özel kasası, kırılmaz vitrin camı, özel kepengi, alarm sistemi, sigortası olmalı. İl ve ilçelerde kuyumcu iş yeri sayısını oda belirlemeli, oda uygun görürse izin verilmeli, resmi, dini tatil ve pazar günleri nöbetçi kuyumcuyu yine oda tespit etmeli ve izin vermeli. İnternet hattı ve bilgisayarı olmalı. Çalınan ürünlerin resimleri emniyet ve kuyumcular arasında ortak ağ bağlantısından görülebilmeli.”

ALTIN ALIN TAVSİYESİ

Altın fiyatlarında her geçen yıl artış yaşandığına da dikkat çeken Çavuşculu, “Biz herkesin altın almasını öneriyoruz. Ufak bir paranız varsa bile bu parayla kolye, küpe, bileklik alın. Cebinizde taşıdığınız parayı harcamayın. Paranızı altına tasarruf edin. Altından tasarruf etmek, insanların ekonomisine, geleceğine katkı sağlayacak. Evlenirken, evlendikten sonra araba alırken, ev sahibi olurken bu tür ihtiyaçları gidermede kenarda birikmiş bir değer olacak” tavsiyesinde de bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Herkes kuyumcu olmamalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ekim 2019 tarihinde saat 09 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Herkes kuyumcu olmamalı haberi güncellenecektir.

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