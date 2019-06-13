Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası’nın Balgat’taki yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Oda Başkanı Emin Çimen, “Nasıl ki barolar birliğine kayıtlı olmayan biri avukatlık yapamıyorsa, dükkanı olmayan ve kayıtta olmayan birinin de çiçek dükkanı açamaması gerekiyor. Oto yıkamacısı gelin arabası süslüyor, züccaciye çiçek satıyor. Belediyelerin ve bakanlığımızın yardımlarını bekliyoruz. Herkes kendi işini yapmalı” dedi. Yönetim olarak 3 Mayıs’ta, Ankara çiçekçi esnafına hizmet verme adına seçildiklerini belirten Çimen, daha önceki yıllarda da Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanlığı yaptığını söyleyerek, “Hepimizin sektörde kanayan yaraları var. Bunlardan bir tanesi de hastanelere çiçek veremiyoruz oluşumuz. Recep Akdağ döneminde, bakanımızın emriyle ve yazısıyla bütün il sağlık müdürlüklerinden bizim çiçeklerimizi göndereceğimizin iznini aldık. Fakat hastane yönetimleri kendi yönetmenliklerine devam ettikleri için hastanelere çiçek veremiyoruz” diye konuştu. Bu nedenlerle müşterilerden de çok şikayet aldıklarının altını çizen Çimen, hastanelere talimat verilmesini istediklerini kaydetti. Çimen, çiçeğin toplumda israf olarak görüldüğünü söyleyerek, “Bir insana bir çiçek verdiğiniz an tebessüm ettiğini görürsünüz. Çiçek israf değil; çiçek sevgidir, çiçek aşktır” dedi.