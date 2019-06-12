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Ankara Haberleri: Her yıl 25 bin kişiye ev oluyor

ANKARA HABERLERİ

Her yıl 25 bin kişiye ev oluyor

Hürriyet Haber
12.06.2019 - 14:05Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin şehir dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Anafartalar Konukevi, otel konforunu aratmıyor.

Hürriyet Haber

Günlük 112 kişiyi ağırlayabilen konukevi 41 oda kapasitesiyle yıllık ortalama 25 bin kişiye hizmet sağlıyor. Altındağ’ın, Başkent’in en yoğun hastane bölgesi olduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama. Çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her yıl 25 bin kişiye ev oluyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Haziran 2019 tarihinde saat 14 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her yıl 25 bin kişiye ev oluyor haberi güncellenecektir.

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