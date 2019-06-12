Her yıl 25 bin kişiye ev oluyor

Günlük 112 kişiyi ağırlayabilen konukevi 41 oda kapasitesiyle yıllık ortalama 25 bin kişiye hizmet sağlıyor. Altındağ’ın, Başkent’in en yoğun hastane bölgesi olduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama. Çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.