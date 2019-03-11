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Ankara Haberleri: ‘Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yapmayın bunu’

ANKARA HABERLERİ

‘Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yapmayın bunu’

Murat YILMAZ
11.03.2019 - 09:04Son Güncelleme :

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, seçim çalışmalarının startını dün DSP Genel Merkezi’nin önünde düzenlediği mitingle verdi.

Murat YILMAZ

Sandığa gitmeyenlerin kendisinin aday olmasıyla birlikte kararını değiştirdiğini belirten Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Bizim adaylığımızdan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında, bu adaylardan memnuniyetsizlikten dolayı yüzde 25 civarında insan ‘Sandığa gitmeyeceğim’ diyordu. Ama şimdi bizim adaylığımızla birlikte Ankara’nın her tarafından çok olumlu tepkiler alıyorum. Ben içinizden birisiyim. Var mı başka içinizden, halktan bir aday? Yok. Birisi gönül, diğeri derman diyor. Birinde gönül kalmamış, birinde derman. İlim, bilim, akıl demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için, özellikle Başkent’i yönetebilmek için akla, ilime, bilime, deneyime, sanata ihtiyaç var. En deneyimli belediye başkanı, Ankara’yı dünya başkenti yapacak tek bir aday var o da Haydar Yılmaz. Takdir sizin. Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yırtılıyor, yazıktır. Diğer iki partinin bütçeden aldıkları paylar var. Onlar çok para harcıyor olabilirler, onlar için bir şey ifade etmeyebilir, onların pankartları yırtılmıyor. Ama biz sizlerin katkısıyla kıt kanaat olanaklarla bunu yapıyoruz, el vicdan, yapmayın bunu.”
Yılmaz, konuşmasının ardından beyaz güvercin uçurdu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yapmayın bunu’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2019 tarihinde saat 09 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yapmayın bunu’ haberi güncellenecektir.

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