‘Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yapmayın bunu’

Sandığa gitmeyenlerin kendisinin aday olmasıyla birlikte kararını değiştirdiğini belirten Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Bizim adaylığımızdan önce yapılan kamuoyu yoklamalarında, bu adaylardan memnuniyetsizlikten dolayı yüzde 25 civarında insan ‘Sandığa gitmeyeceğim’ diyordu. Ama şimdi bizim adaylığımızla birlikte Ankara’nın her tarafından çok olumlu tepkiler alıyorum. Ben içinizden birisiyim. Var mı başka içinizden, halktan bir aday? Yok. Birisi gönül, diğeri derman diyor. Birinde gönül kalmamış, birinde derman. İlim, bilim, akıl demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için, özellikle Başkent’i yönetebilmek için akla, ilime, bilime, deneyime, sanata ihtiyaç var. En deneyimli belediye başkanı, Ankara’yı dünya başkenti yapacak tek bir aday var o da Haydar Yılmaz. Takdir sizin. Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yırtılıyor, yazıktır. Diğer iki partinin bütçeden aldıkları paylar var. Onlar çok para harcıyor olabilirler, onlar için bir şey ifade etmeyebilir, onların pankartları yırtılmıyor. Ama biz sizlerin katkısıyla kıt kanaat olanaklarla bunu yapıyoruz, el vicdan, yapmayın bunu.”

Yılmaz, konuşmasının ardından beyaz güvercin uçurdu.