Her kurban çocuklara can

EGO Spor Kulübü sporcuları, Bahçelievler 7. Cadde’de bulunan iş yerlerine ve vatandaşlara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) ait broşür ve yazılı materyaller dağıttı. LÖSEV ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılarak, “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla başlatılan projeye destek veren sporcular, vatandaşları bağış adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı da uyardı.EGO Spor’un dünya şampiyonu tekvandocusu ve kulüp danışmanı Elif Aybüke Yılmaz, “Kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden LÖSEV İletişim Sorumlusu Tuğçe Gücüyener de, “LÖSEV asla kapı kapı dolaşmaz ve elden bağış toplamaz. Bağışçılar, LÖSEV’in bağış hesap numaraları ile banka gişelerinden ya da LÖSEV’in irtibat ofislerinden kolayca bağışta bulunabilirler” uyarısında bulundu.



HER ÇALIŞMADA YANINIZDAYIZ

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, kulüp yöneticileri ve sporcular ile birlikte lösemili çocukların tedavilerini ve eğitimlerini sürdürdükleri Lösemili Çocuklar Köyü’nü de ziyaret etti. LÖSEV’in tüm saha çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Hondoroğlu, “5 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Her çalışmanızda sporcularımızla birlikte yanınızda olacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın da bu konuda duyarlı olduğunu bilmenizi isteriz. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.