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Ankara Haberleri: Her kurban çocuklara can

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Her kurban çocuklara can

Hürriyet Haber
27.07.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Bahçelievler 7. Cadde’de LÖSEV’e ait broşürler dağıtan EGO Spor Kulübü sporcuları, vatandaşı, bağış adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı uyardı. Sporcular, “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla başlatılan projeye destek verdi.

Hürriyet Haber

EGO Spor Kulübü sporcuları, Bahçelievler 7. Cadde’de bulunan iş yerlerine ve vatandaşlara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (LÖSEV) ait broşür ve yazılı materyaller dağıttı. LÖSEV ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe katılarak, “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla başlatılan projeye destek veren sporcular, vatandaşları bağış adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı da uyardı.EGO Spor’un dünya şampiyonu tekvandocusu ve kulüp danışmanı Elif Aybüke Yılmaz, “Kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya devam edeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden LÖSEV İletişim Sorumlusu Tuğçe Gücüyener de, “LÖSEV asla kapı kapı dolaşmaz ve elden bağış toplamaz. Bağışçılar, LÖSEV’in bağış hesap numaraları ile banka gişelerinden ya da LÖSEV’in irtibat ofislerinden kolayca bağışta bulunabilirler” uyarısında bulundu.


HER ÇALIŞMADA YANINIZDAYIZ

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, kulüp yöneticileri ve sporcular ile birlikte lösemili çocukların tedavilerini ve eğitimlerini sürdürdükleri Lösemili Çocuklar Köyü’nü de ziyaret etti. LÖSEV’in tüm saha çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Hondoroğlu, “5 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Her çalışmanızda sporcularımızla birlikte yanınızda olacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın da bu konuda duyarlı olduğunu bilmenizi isteriz. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her kurban çocuklara can hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her kurban çocuklara can haberi güncellenecektir.

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