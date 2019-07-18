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Ankara Haberleri: Her kliniğe bir eczacı önerisi

ANKARA HABERLERİ

Her kliniğe bir eczacı önerisi

AA
18.07.2019 - 16:13Son Güncelleme :

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Aslan, "Her kliniğe bir eczacı uygulaması getirilmeli, ilaç sanayisinde eczacı istihdamı artırılmalı ve eczacı çalıştırılma zorunluluğu getirilmeli" dedi.

AA

Aslan, yazılı açıklamasında,yardımcı eczacılık  uygulamasının meslek hayatına adım atacak yeni mezun eczacılar kadar yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olanları da zor durumda bıraktığını, bu nedenle uygulamaya ilişkin tedbir alınması gerektiğini belirtti. Yardımcı eczacılık uygulamasının zorunlu olmaktan çıkarılarak gönüllülük esasına dayalı ve çeşitli desteklerle özendirici hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Aslan, "Yardımcı eczacılığın görev tanımı ayrıntılı şekilde kılavuzda yer almalı. İşveren eczacı yardımcı eczacılık konusunda bilgilendirilmeli, devlet desteği verilerek maddi anlamda kolaylık sağlanmalı. Yardımcı eczacıya da görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmeli" değerlendirmesinde bulundu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her kliniğe bir eczacı önerisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her kliniğe bir eczacı önerisi haberi güncellenecektir.

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