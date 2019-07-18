Her kliniğe bir eczacı önerisi

Aslan, yazılı açıklamasında,yardımcı eczacılık uygulamasının meslek hayatına adım atacak yeni mezun eczacılar kadar yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olanları da zor durumda bıraktığını, bu nedenle uygulamaya ilişkin tedbir alınması gerektiğini belirtti. Yardımcı eczacılık uygulamasının zorunlu olmaktan çıkarılarak gönüllülük esasına dayalı ve çeşitli desteklerle özendirici hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Aslan, "Yardımcı eczacılığın görev tanımı ayrıntılı şekilde kılavuzda yer almalı. İşveren eczacı yardımcı eczacılık konusunda bilgilendirilmeli, devlet desteği verilerek maddi anlamda kolaylık sağlanmalı. Yardımcı eczacıya da görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.