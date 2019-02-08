Kan bağışçılarını yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, duyarlı vatandaşlara ve personeline teşekkür ederek, “Kök hücre donörü olarak bir hayat kurtarsak bile bunun mutluluğu hepimize yeter. Bugün Yenimahalleliler olarak Türk Kızılayı’na kan vereceğiz. Yani hayat kurtaracağız. Yenimahalle’de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 10 yıldır mücadele veriyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine herkesin yaşamaktan mutlu olduğu sağlıklı bir Yenimahalle’yi yaratmak uğruna mücadele veriyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, ‘Her Kan Üç Can’ sloganıyla başlattıkları kampanyada insanlara umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek farklı dönemlerde kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

2-3 YIL İÇİNDE İSTENEN SEVİYEYE GELECEK

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ise, “Başımıza gelmedikçe aklımıza gelmiyor kan bağışlamak. Ne yazık ki istediğimiz seviyelere tam olarak gelemedik ama ümitliyiz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde istediğimiz seviyelere geleceğiz” şeklinde konuştu.