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Ankara Haberleri: Her kan üç can

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Her kan üç can

Hürriyet Haber
08.02.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılayı ile ortaklaşa, ‘Kan Bağışı Etkinliği’ düzenledi.

Hürriyet Haber

Kan bağışçılarını yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, duyarlı vatandaşlara ve personeline teşekkür ederek, “Kök hücre donörü olarak bir hayat kurtarsak bile bunun mutluluğu hepimize yeter. Bugün Yenimahalleliler olarak Türk Kızılayı’na kan vereceğiz. Yani hayat kurtaracağız. Yenimahalle’de sağlıklı yaşamı geliştirmek için 10 yıldır mücadele veriyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine herkesin yaşamaktan mutlu olduğu sağlıklı bir Yenimahalle’yi yaratmak uğruna mücadele veriyoruz” dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, ‘Her Kan Üç Can’ sloganıyla başlattıkları kampanyada insanlara umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek farklı dönemlerde kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.

2-3 YIL İÇİNDE İSTENEN SEVİYEYE GELECEK

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler ise, “Başımıza gelmedikçe aklımıza gelmiyor kan bağışlamak. Ne yazık ki istediğimiz seviyelere tam olarak gelemedik ama ümitliyiz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde istediğimiz seviyelere geleceğiz” şeklinde konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her kan üç can hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Şubat 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her kan üç can haberi güncellenecektir.

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