Her iki yangından biri ihmal sonucu çıkıyor

Yangın çıkış nedenleri arasında ilk sırada ihmalin geldiğini vurgulayan Kurumlu, “Yangınların yüzde 53’ü insan kaynaklı. Bu yıl 4 bin 871 yangın söndürülmemiş sigara izmariti, çocukların ateşle oynaması, cam kırıklarının bilinçsizce doğaya atılması ve ocakta yemek unutulmasından çıktı” dedi.

Yangınların yaz aylarında tedbirsizlikten ve ihmalden artış gösterdiğine dikkati çeken Kurumlu, “Bu konuda biz de halkı bilinçlendiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle üstüne basa basa bunları anlatıyoruz” diye konuştu. Kentin farklı noktalarında bulunan 46 istasyondaki 790 personel ve 153 araçla yıl içinde 34 bin 365 görevi yerine getirdiklerini aktaran Kurumlu şunları aktardı:

VATANDAŞTAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ

“İtfaiye istasyonundan çıkan ekiplerin, olaya erken müdahale etmesi, trafikteki sürücülerin duyarlı olmasına bağlı. Bize ihbar geldikten sonra 20 saniye ile 40 saniye arasında maksimum çıkış yapıyoruz. Hep söylüyoruz 'İtfaiye geç gitmez, geciktirilir.' Trafik bizim için çok önemli. İtfaiye aracının siren sesini duyan vatandaşların bu konuda daha da duyarlı olmasını bekliyoruz. Vatandaşların araçlarımıza yol vermesini bekliyoruz. Araçlarımız, geniş ve büyük olduğu için dar sokaklara girmekte çok zorlanıyoruz. Vatandaşların araçlarını park ederken, bunları düşünmeleri gerekiyor. Yani yangını kendi evinde bile çıkacağını düşünmeleri lazım. Bunlar, vakalara geç gitmemize neden oluyor. Şehir içerisinde yaklaşık 6 dakika içerisinde vakaya müdahale etmiş oluyoruz. Kırsalda biraz daha süre uzayabiliyor.”

5 İLÇEYE İTFAİYE İSTASYONU

Kurumlu, Akyurt, Nallıhan, Bağlum, Etimesgut ve Haymana ilçelerinde kurulması planlanan istasyonların yeni yılda ihalesini yapacaklarını söyledi. Kurumlu'nun verdiği bilgiye göre, 2019'da itfaiye ekipleri, 8 bin 325 kurtarma, 1220 trafik kazası, 1625 su baskınına müdahalede bulunurken, 356 asılsız ihbar, 1153 olayın da kendiliğinden son bulması nedeniyle yarı yoldan döndü.

Ekipler, yıl içerisinde 2 bin 924 kedi, 553 köpek, 985 kuş, 377 değişik türde olmak üzere zor durumdaki 4 bin 839 hayvana yardım eli uzattı.