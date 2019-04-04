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Ankara Haberleri: Her gün 500 canı besliyorlar

ANKARA HABERLERİ

Her gün 500 canı besliyorlar

Hürriyet Haber
04.04.2019 - 14:36Son Güncelleme :

Ankaralı hayvanseverler, her gün İmrahor Vadisi'ne giderek yaklaşık 500 köpeği besliyor. ‘Patipark’ ismini verdikleri alanda barınak inşa eden hayvanseverler, 2015’ten bu yana gönüllü olarak sokak köpeklerine bakıyor.

Hürriyet Haber

Her gün 500 canı besliyorlar

Her sabah vadiye gidip köpekleri besleyen grup, sağlık durumu iyi olmayan hayvanları kliniğe götürüyor. Gönüllüler, yavrularla da ayrıca ilgileniyor. Hayvansever Hülya Akçal, bölgede 4 yıl önce 50 olan köpek sayısının bugün 30'u yavru olmak üzere yaklaşık 500'e ulaştığını söyledi. Akçal, “Her gün buradaki köpekleri besliyoruz. Bazen mama bazen de tavuk dağıtıyoruz. Bazı zamanlarda ise makarna pişirip veriyoruz” dedi. ‘Patipark’a gönüllülerin yardımda bulunduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Akçal, “Günde 15 paket mama açıyoruz ya da 300 kilo tavuk alıp dağıtıyoruz. Patipark haricinde besleme yaptığımız 10 bölge daha var” diye konuştu.

GELEN YARDIM ÇOK AZ

Akçal, hastalanan köpekleri kliniklere götürmek için araçlarından birini ambulans olarak kullandıklarını da ifade etti. İnsanların mahallelerde köpekleri istemediğini anlatan Akçal, “Ancak barınakların da şartları iyi değil. İnsanlar korkmasın. Allah bir şekilde onların rızkını veriyor. İnsanlar dünyada sadece kendileri var sanıyor. Ancak bizler dünyayı hayvanlarla paylaşıyoruz. Yardım çok az. Yardım olarak ayda 30 paket mama geliyor” dedi.

KÖTÜ MUAMELE SUÇ OLMALI

Hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin suç kapsamına girmesi gerektiğini vurgulayan Akçal, şunları kaydetti:

“Hayvanlara karşı işlenen suçların şu anki cezası, ya suçu olan salınıyor ya da para cezasına çarptırılıyor. Yani hayvanları öldürüyor ancak bunun hiçbir cezası yok. Cezalar caydırıcı olmalı. Cezalar gelmediği sürece, bizler bu köpeklere eziyet edilmesine seyirci kalacağız.”

CAN DOST KATLİAMINDA DOKTOR SANIK OLDU

Öte yandan, 16 Aralık 2018’de Gölbaşı’nda bir sitenin bahçesinde beslenen kedi ve köpekler zehirleyerek öldürdüğü şikâyetiyle, Doktor Zeynel A.Y. (38) hakkında, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hayvanları besleyen site sakinleri Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra, olay günü A.Y.’nin elinde bidonla hayvanların arkasından gittiği kamera görüntüleri ve fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu. A.Y. ise kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini ileri sürdü. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi adını duruşmayı izleyen Avukat Elif Gamze Sağkan da söz olarak, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak davaya katılmak ve duruşmaları takip etmek istediklerini söyledi. Mahkeme, Sağkan’ın katılma talebinin kabulüne, veterinerlerin tanık olarak dinlenmesine, hayvanların hangi madde ile zehirlendiğini kesin olarak ortaya çıkması için numunelerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Özkan ARSLAN/DHA

 

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