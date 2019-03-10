Her ferdi aynı gördük

Demirel, “Etimesgut Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran birçok yatırım ve hizmet yaptık. 1990’larda Etimesgut’umuz adeta bir köydü; çalıştık, çabaladık, çok güzel işler yaptık ve ilçemizi Türkiye’nin en fazla tercih edilen modern metropolüne dönüştürdük. Bunu, siyasi düşünce, parti, görüş, inanç farkı gözetmeden, Büyük Türk milletinin her ferdini bir ve aynı görerek, hemşehrilerimizle el ele, gönül birliği içinde, birlikte gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde her şey daha da güzel olacaktır” dedi. Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinde esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek, “Etimesgut’ta ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı’nın yanında olmanızı istiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nde Mehmet Özhaseki Bey’le birlikte, Ankara’mıza ve Etimesgut’umuza çok daha güzel hizmetler gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.