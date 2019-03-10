Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Her ferdi aynı gördük

Ankara Haberleri: Her ferdi aynı gördük

ANKARA HABERLERİ

Her ferdi aynı gördük

Hürriyet Haber
10.03.2019 - 10:06Son Güncelleme :

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Hikmet Özer Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hürriyet Haber

Demirel, “Etimesgut Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran birçok yatırım ve hizmet yaptık. 1990’larda Etimesgut’umuz adeta bir köydü; çalıştık, çabaladık, çok güzel işler yaptık ve ilçemizi Türkiye’nin en fazla tercih edilen modern metropolüne dönüştürdük. Bunu, siyasi düşünce, parti, görüş, inanç farkı gözetmeden, Büyük Türk milletinin her ferdini bir ve aynı görerek, hemşehrilerimizle el ele, gönül birliği içinde, birlikte gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde her şey daha da güzel olacaktır” dedi. Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinde esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek, “Etimesgut’ta ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı’nın yanında olmanızı istiyorum. Büyükşehir Belediyesi’nde Mehmet Özhaseki Bey’le birlikte, Ankara’mıza ve Etimesgut’umuza çok daha güzel hizmetler gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Hurriyet.com.tr’nin Ankara haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Ankara haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde Her ferdi aynı gördük haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Unutkanlık açık arttırması

Unutkanlık açık arttırması

TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi

TBMM’nin ilk kadın itfaiyecisi

Bin 575 saatte 289 şiddet unsuru

Bin 575 saatte 289 şiddet unsuru

Kızılay’da tabela düzenlemesi

Kızılay’da tabela düzenlemesi

Uygun ortamlar hazırlayacağız

Uygun ortamlar hazırlayacağız

İşim vatandaşa hizmet sunmak

İşim vatandaşa hizmet sunmak

İstihdamda öncelik kadınların

İstihdamda öncelik kadınların

Hiçbir işçinin iş akdi feshedilmeyecek

Hiçbir işçinin iş akdi feshedilmeyecek

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.