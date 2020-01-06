CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Yaşar Yavaş’a Yenimahalle’de yapılan yatırımları anlattı. Başkan Yaşar “Vatandaş belediye başkanını seçerken partisine, ırkına, mezhebine bakmıyor. Yenimahalle bunun en güzel örneğidir. Halk yerelde kişiye oy veriyor. Dürüst olsun, hak yemesin, hizmet etsin yeter diyor. Göreve geldiğim günden beri bu odanın kapısı ayrım yapmadan tüm Yenimahallelilere açıldı. Yapılacak bir iş varsa yasalar çerçevesinde herkese yaptık, yapılamıyorsa kimseye yapmadık” dedi. Ankara’nın büyümesi ve gelişmesi için çaba harcayan herkesle kol kola yürümeye hazır olduklarını belirten Başkan Yavaş da, “Hepimizin ortak paydası Ankara. Bizim tek vazifemiz tam manasıyla Ankara halkına hizmet etmek ve vatandaşlarımızın refahını yükseltecek projeler gerçekleştirmektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne Ankara’yı bir dünya başkenti yapabilme gayemiz adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ankara’nın her yeri güzel olsun istiyoruz” dedi.