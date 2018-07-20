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Ankara Haberleri: Hendek gibi çukur

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Hendek gibi çukur

İlayda Ceren ATASOY- Esma Gülçin ERCAN
20.07.2018 - 10:22Son Güncelleme :

Yenimahalle Macun Mahallesi 173. Sokak’ta alt yapı çalışması sonrasında kapatılmayan yarık, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yerel Haberler
İlayda Ceren ATASOY- Esma Gülçin ERCAN

Yarığın sokağın tam girişinde bulunması sürücülerin rahatlıkla giriş ve çıkışlarını engelliyor. Gittikçe derinleşen yarığın doldurulmamasına tepki gösteren sürücüler, “Hendek gibi çukur, fark edemeyince bir anda sarsılıyoruz. Araçlarımız zarar görüyor, bir an önce doldurulmasını istiyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hendek gibi çukur hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hendek gibi çukur haberi güncellenecektir.

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