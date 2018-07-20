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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hendek gibi çukur hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hendek gibi çukur haberi güncellenecektir.