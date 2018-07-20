Yarığın sokağın tam girişinde bulunması sürücülerin rahatlıkla giriş ve çıkışlarını engelliyor. Gittikçe derinleşen yarığın doldurulmamasına tepki gösteren sürücüler, “Hendek gibi çukur, fark edemeyince bir anda sarsılıyoruz. Araçlarımız zarar görüyor, bir an önce doldurulmasını istiyoruz” dedi.
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