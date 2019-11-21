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Ankara Haberleri: Helal sana öğretmenim

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Helal sana öğretmenim

Ömer OLCAY/AA
21.11.2019 - 16:01 |Son Güncelleme :

İlköğretim yıllarında yüksek göz tansiyonu nedeniyle gözlerini kaybettiği dönemde eğitim gördüğü okulda, sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Fırat, öğrencilerinin yolunu aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ömer OLCAY/AA

Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda okurken, 6'ncı sınıfta sol, 8'inci sınıfta ise sağ gözünü kaybeden Mehmet Fırat, ailesinin desteğiyle önündeki zorlukları aşarak hayata tutundu. Fırat, onur derecesi ile mezun olduğu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün ardından, gözlerini kaybettiği okuluna öğretmen olarak atandı. Öğrencilerine ders anlatırken engelinden dolayı tahtaya coğrafi çizimler yapmakta zorlanan Fırat, çocukluk çağında oynadığı oyuncakları kullanarak yaptığı şekillerle sorunların üstesinden geliyor.

Helal sana öğretmenim

BENİ YENİDEN İNŞA ETTİLER

Sağ gözünü kaybettikten sonra eğitimine tek gözüyle devam ettiğini anlatan Fırat, sol gözünü de kaybedince eğitime ara vererek, bir süre okul yerine hastaneye gittiğini anlattı. “Sonradan gözleri kapananlar için devletimizin açtığı görme engelliler okulunda altı ay eğitim aldım. Burada beni yeniden inşa ettiler” diyen Fırat, liseye başladığında, annesinin kitap ve defterlerdeki notlardan ayrı ayrı yaptığı ses kaydını dinleyerek lise hayatını teşekkür ve takdir belgeleriyle tamamladığını dile getirdi. 

Helal sana öğretmenim

BİR ÖĞRENCİ GİBİ EVDE HAZIRLANIYORUM

Bazen görmediği haritalardan ders anlattığını ifade eden Fırat, “Bir öğrenci gibi evde hazırlanıyorum. Dersi anlatırken çizim yapamıyorum. Bunlara da kendimce çözümler üretiyorum. Çocukken evde oynadığım çubuklardan oluşan maket oyuncaklar üzerine ekvatoru yerleştirdim. Sonra kutupları yerleştirdim ve paralel daireleri üzerine koydum. Meridyen parçalarını koydum” şeklinde konuştu.

Helal sana öğretmenim

BİR OKUL DOLUSU GÖZE SAHİBİM

Teneffüslerde okul bahçesinde öğrencileriyle vakit geçiren Fırat, “Öğrencilerime şunu tembih ediyorum, ‘Öğretmeniniz görmüyor diye kesinlikle üzülmeyin, çünkü benim gören gözlerim sizlersiniz.’ Benim yüzlerce gören gözüm var. Bir okul dolusu göze sahibim” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Helal sana öğretmenim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 16 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Helal sana öğretmenim haberi güncellenecektir.

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