Helal sana öğretmenim

Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda okurken, 6'ncı sınıfta sol, 8'inci sınıfta ise sağ gözünü kaybeden Mehmet Fırat, ailesinin desteğiyle önündeki zorlukları aşarak hayata tutundu. Fırat, onur derecesi ile mezun olduğu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün ardından, gözlerini kaybettiği okuluna öğretmen olarak atandı. Öğrencilerine ders anlatırken engelinden dolayı tahtaya coğrafi çizimler yapmakta zorlanan Fırat, çocukluk çağında oynadığı oyuncakları kullanarak yaptığı şekillerle sorunların üstesinden geliyor.

BENİ YENİDEN İNŞA ETTİLER

Sağ gözünü kaybettikten sonra eğitimine tek gözüyle devam ettiğini anlatan Fırat, sol gözünü de kaybedince eğitime ara vererek, bir süre okul yerine hastaneye gittiğini anlattı. “Sonradan gözleri kapananlar için devletimizin açtığı görme engelliler okulunda altı ay eğitim aldım. Burada beni yeniden inşa ettiler” diyen Fırat, liseye başladığında, annesinin kitap ve defterlerdeki notlardan ayrı ayrı yaptığı ses kaydını dinleyerek lise hayatını teşekkür ve takdir belgeleriyle tamamladığını dile getirdi.

BİR ÖĞRENCİ GİBİ EVDE HAZIRLANIYORUM

Bazen görmediği haritalardan ders anlattığını ifade eden Fırat, “Bir öğrenci gibi evde hazırlanıyorum. Dersi anlatırken çizim yapamıyorum. Bunlara da kendimce çözümler üretiyorum. Çocukken evde oynadığım çubuklardan oluşan maket oyuncaklar üzerine ekvatoru yerleştirdim. Sonra kutupları yerleştirdim ve paralel daireleri üzerine koydum. Meridyen parçalarını koydum” şeklinde konuştu.

BİR OKUL DOLUSU GÖZE SAHİBİM

Teneffüslerde okul bahçesinde öğrencileriyle vakit geçiren Fırat, “Öğrencilerime şunu tembih ediyorum, ‘Öğretmeniniz görmüyor diye kesinlikle üzülmeyin, çünkü benim gören gözlerim sizlersiniz.’ Benim yüzlerce gören gözüm var. Bir okul dolusu göze sahibim” ifadelerini kullandı.