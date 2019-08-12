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Ankara Haberleri: Helal sana Ahşap Baba

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Helal sana Ahşap Baba

Murat YILMAZ
12.08.2019 - 15:03Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin Ulucanlar Sanat Sokağı’nda ‘Ahşap Baba’ lakabıyla tanınan ahşap ustası Ali Bayram, engelli çocuk ve gençlere gönüllü olarak eğitim veriyor. ‘Ahşap Baba’, engelli öğrencileriyle yaptıkları çalışmaları Hürriyet Ankara’ya anlattı.

Murat YILMAZ

“İki yıldır bireysel olarak gelen 10, rehabilitasyon merkezleriyle birlikte çalıştığım toplam 30’a yakın engelli öğrencim oldu. Ticari bir beklentim yok, herhangi bir ücret almıyorum. Bu işlerin hepsini sosyal sorumluluk kapsamında yapıyorum. Kendimi ahşap ile yontuyorum. Böyle bir şey yaptığımda da gönlümü yontmuş oluyorum.

Helal sana Ahşap Baba

BÖYLE YAPINCA ENGELLİYORUZ

Atölyede normalde ne üretiyorsak, bu özel çocuklarla da aynı işleri yapıyoruz. ‘Onlara özel bir şey yaptırayım’ diye düşündüğünüzde zaten yapmacık buluyorlar. Bu çocuklara ‘o ahşabı yapamazsın’ ya da ‘bitiremezsin’ dediğinizde aslında başka şeyleri bitirmiş oluyorsunuz. Böyle yapınca engelliyoruz onları. Zaten önemli olan bir şeyler yapmaları.

Helal sana Ahşap Baba

ÇOCUKLAR AHŞAPLA RAHATLIYOR

Bu çocuklar, ahşapla uğraştıklarında rahatlıyorlar, toplumdaki yerlerini buluyorlar. Burada bir şey üretiyor ve rahat iletişime geçiyorlar. Geldikleriyle ve burada belli bir süre geçirdikten sonraki halleri gerçekten çok fark ediyor.

ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUM

Ahşap Baba’nın iki yıldır birlikte çalıştığı ilk öğrencisi 18 yaşındaki Kerimcan Tuncer, yaptığı çalışmaları,“Çok güzel vakit geçiriyorum. Tabure yapıyorum, ahşap yontuyorum, tahta kesiyorum. İlk yaptığım iş çiçek motifiydi. Hayalim, yaptığım eserlerle anneme bir araba almak” sözleriyle anlatıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Helal sana Ahşap Baba hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Helal sana Ahşap Baba haberi güncellenecektir.

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