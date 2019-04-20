Hediye kabul etmiyoruz

Tebrik ziyaretleri kapsamında her gün yüzlerce vatandaşı ağırlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, getirilen hediyeleri kabul etmiyor. Yayınlayacakları genelge ile bunu belediyede kurum kültürü haline dönüştüreceklerini belirten Köse, hediye getirmek isteyenleri resmi hesaba yönlendirerek geliri sokak hayvanları ve ihtiyaç sahipleri için kullanacaklarını söyledi. Personelin de bu etik kurala uyacağını belirten Köse uygulamayı şöyle anlattı:

“Mamaklı hemşehrilerimiz gelirken bir hediye ile gelmek istiyor. Bu bizim geleneğimizde var. Bu konuda farklı bir yöntem uygulamaya başladık; hediyeyi kabul etmiyoruz. Burası resmi, vatandaşına hizmeti görev edinmiş bir kurum. Biz de bu kurumu temsil eden insanlarız. Vatandaşımıza yaptığı hizmetlerin karşılığında personelimiz zaten bir maaş alıyor. O maaşı yeterli görüyoruz. Vatandaşımız bilsin ki biz bu hizmetleri yaparken hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir bedel karşılığında yapmıyoruz, vergisiyle bunu ödüyor zaten.

DOĞRU BULMUYORUZ

Görevimizden dolayı küçük bile olsa bir hediye almayı etik kurallar içerisinde doğru bulmuyoruz. Bu sadece başkanlık tebriğindeki bir konu değil. Kurumsal bir bakış açısı olarak değerlendiriyoruz. Personelimizin tamamının bu kurala uymasını istiyoruz. İlk başlangıcını da biz yapıyoruz. Başkanlık makamıyla başlayan hediye kabul etmeme uygulaması tüm birimleri kapsamış olacak. Kurum kültürü oluşması noktasında bu uygulamayı başlattık.

SAKLAYIP GETİREN VAR

Binamızın girişinde hemşehrilerimizi karşıladığımız yer var. Orada böyle bir etik kuralımız olduğunu anlatıyoruz. Mahallelerimizden ekmek yapıp gözleme yapıp getirenler oluyor gönlünden kopmuş küçük bir hediye almış getirmiş. Bazıları zorluyor, hediyeyi saklıyor ve yanında getiriyor. Başlangıçta ısrar ediyorlar, ben bunu yumuşatmak için şöyle diyorum; ‘Benim bir özrüm var, hediye kabul etmekte özürlüyüm ve sizden özür diliyorum.’ Konuyu geniş bir şeklide anlatıyorum anlayışla karşılıyorlar.”

BELEDİYE İÇİNDE GENELGE YAYINLAYACAĞIZ

“İki düşüncemiz var. Sokaktaki dostlarımıza, sokak hayvanlarına yönelik bir düşüncemiz var. Onların bakımı ve tedavileriyle ilgili bir hayvan hastanesi projemiz var oraya destek olmasını istiyoruz. Resmi hesaplardan bağışı kabul edebiliriz sürecin içerisinde. Bir de gönül çarşımız var kurumumuza hediye getirmek isteyenlerin resmi hesabımızdan gönül çarşısına destek olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bunu ‘arzu edenler için’ diyerek belirteceğiz. Güzel şeyleri paylaşmak, örnek olmak yayılmasına vesile olmak da isteriz. Bununla ilgili belediye içerisinde bir genelge de yayınlayacağız.”