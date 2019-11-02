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Ankara Haberleri: Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak

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Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak

Kaan ULU/DHA
02.11.2019 - 11:02 |Son Güncelleme :

Ankara'da zaman zaman pazar ve kermeslerde ayrı ayrı satış yapan 19 kadın, bir araya gelerek Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi'ni (BİKA) kurdu. Dezavantajlı kadınları ekonomik hayata kazandırmak isteyen BİKA’nın hedefi mutlu kadınlar yaratmak.

Kaan ULU/DHA

Çankaya'da ağustos ayında bir araya gelen 19 kadın, kiraladıkları atölyede işe koyularak, ev yapımı kremden değişik türde biblo ve eserler üretti. İşlerini büyüten kadınlar, eylül ayında da Birleşmiş Kadınlar Kooperatifi’ni (BİKA) kurdu. Satışlarını kooperatif olarak gerçekleştiren kadınların asıl hedefi, 'dezavantajlı' olarak tanımladıkları eğitim eksiği olan ve ekonomik anlamda zorluk yaşayan kadınlara istihdam sağlayarak, onları da çalışma hayatına katmak.

BİKA yönetim kurulu üyesi Aylin Atilla, pazarlarda ve kermeslerde ayrı ayrı satış yaparken bir araya gelerek kooperatif kurduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Vitrinimizi beğenip görerek içeriye giren ve bizim ne yaptığımızı merak ederek, atölyemize giren insanlar oluyor. Bunun sonucunda insanlar ürünlerimizi almak istiyor. Yavaş ve emin adımlarla yürüyoruz. Zamanla sosyal medyadan satışlarımız da başlayacak. Asıl amacımız kendi yaptığımız ürünlerimizin daha geniş kitlelere ulaşabilir olmasını sağlamak ve eğer toplu siparişler alabilirsek dezavantajı bulunan kadınlara bu ürünleri yaptırmayı ve onları da böylece ekonomik hayatın içerisine almayı planlıyoruz."

EKONOMİK HAYATA KAZANDIRACAĞIZ

Yönetim Kurulu 2'nci Başkanı Buket Yaşar Zülfikar ise ağustos ayından itibaren bu oluşuma hız kazandırdıklarını belirterek, "Burada asıl amacımız kendi ürünlerimizi sergilerken dezavantajlı kadınlara toplu siparişler tedarik ederek onları ekonomik hayata kazandırmak ve asıl hedefimiz de aslında mutlu kadınlar yaratmak" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 11 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak haberi güncellenecektir.

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