Hedef süt ürünlerini de internet üzerinden satmak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin e-ticaretteki gelişmeye paralel olarak AOÇ ürünlerinin yurt genelinde daha yaygın ve ulaşılabilir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yıldırım, bu kapsamda e-PTTAVM yetkilileriyle bir araya gelerek AOÇ ürünlerinin satışına başladıklarını anlattı. Yıldırım, öncelikle soğuk zincirde çok sıkıntılı olmayan salça, zeytinyağı, sirke ve bal gibi ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Soğuk zincir ve muhafaza konusunda PTT’nin çalışmaları var” diye konuştu. Yıldırım, dondurma konusunda Ankara piyasasındaki talebe yetişemediklerine işaret ederek, “İl dışından da talep geliyor. Dondurmamıza geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla talep var” dedi.