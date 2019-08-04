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Ankara Haberleri: Hedef süt ürünlerini de internet üzerinden satmak

ANKARA HABERLERİ

Hedef süt ürünlerini de internet üzerinden satmak

Mustafa ÇALKAYA/AA
04.08.2019 - 09:46Son Güncelleme :

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Genel Müdürü Yener Yıldırım, kuruluşa ait 80’e yakın ürünün 22’sini e-ticaret sitelerinden satmaya başladıklarını belirterek, soğuk zincir kontrol edilebilir olduğunda süt ürünlerini de e-PTTAVM’de satışa sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Mustafa ÇALKAYA/AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin e-ticaretteki gelişmeye paralel olarak AOÇ ürünlerinin yurt genelinde daha yaygın ve ulaşılabilir hale getirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yıldırım, bu kapsamda e-PTTAVM yetkilileriyle bir araya gelerek AOÇ ürünlerinin satışına başladıklarını anlattı. Yıldırım, öncelikle soğuk zincirde çok sıkıntılı olmayan salça, zeytinyağı, sirke ve bal gibi ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Soğuk zincir ve muhafaza konusunda PTT’nin çalışmaları var” diye konuştu. Yıldırım, dondurma konusunda Ankara piyasasındaki talebe yetişemediklerine işaret ederek, “İl dışından da talep geliyor. Dondurmamıza geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla talep var” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedef süt ürünlerini de internet üzerinden satmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedef süt ürünlerini de internet üzerinden satmak haberi güncellenecektir.

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