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Ankara Haberleri: Hedef israftan uzak çevreci bir başkent

ANKARA HABERLERİ

Hedef israftan uzak çevreci bir başkent

Hürriyet Haber
25.07.2019 - 09:00Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Sıfır Atık Projesi’nin kent konseylerinin gündemine alınmasının ardından harekete geçti.

Hürriyet Haber

Konsey, verimliliği artırmak, israfı önleyerek maliyetleri azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak, atık oluşum sebeplerini en düşük seviyeye getirmek, çevre koruma bilincini geliştirerek duyarlı tüketici olgusunu yaratma amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi için fikir üretimine başladı. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Halil İbrahim Yılmaz Başkanlığında 2’nci Olağan Yürütme Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Yürütme Kurulu Üyesi Cemalettin Kömürcü, Sıfır Atık Projesi’ne yönelik hazırladığı sunumu üyelerle paylaştı.

ATIK KARŞILIĞI ANKARAKART’A YÜKLENSİN

Kömürcü, atık karşılığı teşvik edici uygulamalarla hem kurumsalda hem de bireyselde çevre bilinci yüksek bir Ankara yaratmak için, atık karşılığı şehir içi ulaşım bedelinin AnkaraKart’a yüklenmesi, biriken bakiyelerin devlet tiyatrolarında ya da sinemalarda bilet olarak geri dönmesi, atık eğitimlerinin verilmesi önerilerinde bulundu. Cemalettin Kömürcü, “Kent Konseyi olarak görev tanımımız içinde yer alan sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılığı artırmak için ilgili bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Başkentin daha yaşanılabilir, çevreci ve israftan uzak bir anlayış ile yönetilmesi için elimizden geleni tüm paydaşlarla birlikte sağlayacağız” dedi.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Ceren Anadol, Cevriye Kaya, Deniz Gürel, Eda Ersoy Tombakoğlu, Faruk Çınkı, Gökhan Ertek, Hakan Tarhan, Haluk Teber, Hayret Sümer, Lale Özgenel, Nazmi Şahin, Ömer Faruk Kayaaslan, Rüştü Biçer, Savaş Zafer Şahin, Süleyman Basa, Süleyman Ekinci ve Ulvi Sakarya katıldı.

Hedef israftan uzak çevreci bir başkent

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedef israftan uzak çevreci bir başkent hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedef israftan uzak çevreci bir başkent haberi güncellenecektir.

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