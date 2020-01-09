Hedef ikinci çeyrekte tamamlamak

Bakan Turhan, Ankara Garı'nda 'Demiryollarında 17 yılda kat edilen mesafe ve hedefler' konulu basın toplantısı düzenledi. YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirten Bakan Turhan, “Ankara-Eskişehir arasında demiryolu ile taşıma payı YHT ile birlikte yüzde 8 den yüzde 72´ye çıktı. Ankara-Konya arasında ise toplam yolcunun yüzde 66'sı YHT ile taşınır hale geldi. Bakanlık olarak öncelikli misyonumuz tüm vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanması. Bu doğrultuda da özellikle engeli vatandaşlarımıza öncelik verdik” dedi.







