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Ankara Haberleri: Hedef ikinci çeyrekte tamamlamak

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Hedef ikinci çeyrekte tamamlamak

Kaan ULU/DHA
09.01.2020 - 15:51 |Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde mart ayı içinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2'nci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Kaan ULU/DHA

Bakan Turhan, Ankara Garı'nda 'Demiryollarında 17 yılda kat edilen mesafe ve hedefler' konulu basın toplantısı düzenledi. YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirten Bakan Turhan, “Ankara-Eskişehir arasında demiryolu ile taşıma payı YHT ile birlikte yüzde 8 den yüzde 72´ye çıktı. Ankara-Konya arasında ise toplam yolcunun yüzde 66'sı YHT ile taşınır hale geldi. Bakanlık olarak öncelikli misyonumuz tüm vatandaşların hizmetlerden eşit yararlanması. Bu doğrultuda da özellikle engeli vatandaşlarımıza öncelik verdik” dedi. 



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedef ikinci çeyrekte tamamlamak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2020 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedef ikinci çeyrekte tamamlamak haberi güncellenecektir.

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