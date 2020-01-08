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Ankara Haberleri: Hayvanların vebali hepimizindir

ANKARA HABERLERİ

Hayvanların vebali hepimizindir

Hürriyet Haber
08.01.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi ekipleri, soğuk ve don sebebiyle yiyecek bulamayan kedi, köpek ve kuşlar için belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıyor.

Hürriyet Haber

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sokak hayvanlarının kışın aç kaldığında yaşamını sürdüremediğine dikkat çekerek, “Aç kaldığı için yaşamını sürdüremeyen, her hayvanın vebali hepimizindir. Kışın da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımız için ilgili müdürlüklerimiz vasıtasıyla yiyecek bırakıyoruz. Onların aç kalmalarının önüne geçiyoruz. Bu görev yalnız bizim değil; tüm duyarlı vatandaşlarımızın görevidir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayvanların vebali hepimizindir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ocak 2020 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayvanların vebali hepimizindir haberi güncellenecektir.

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