Hayvanların vebali hepimizindir

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sokak hayvanlarının kışın aç kaldığında yaşamını sürdüremediğine dikkat çekerek, “Aç kaldığı için yaşamını sürdüremeyen, her hayvanın vebali hepimizindir. Kışın da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımız için ilgili müdürlüklerimiz vasıtasıyla yiyecek bırakıyoruz. Onların aç kalmalarının önüne geçiyoruz. Bu görev yalnız bizim değil; tüm duyarlı vatandaşlarımızın görevidir” dedi.