Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

2 kez üst üste Türkiye şampiyonu olan ve Rusya’da katıldığı 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Çelik, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefleyen Onur Çelik, “Sabah kalkıp önce aileme yardım ediyorum, sonra okula gidiyorum. Okuldan çıktıktan sonra yemek yemeye bile fırsat kalmadan antrenmana gidiyorum. Saat 23.00’e kadar çalışıyorum. Bulunduğumuz yere belirli saatlerden sonra toplu taşıma araçları olmadığı için yürüyerek gidip geliyorum” dedi.