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Ankara Haberleri: Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

ANKARA HABERLERİ

Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

Hüseyin YİĞİNER/AA
01.07.2019 - 14:49Son Güncelleme :

Çubuk’ta hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olan ve 3 yıldır savunma sporu Wushu Kung Fu ile ilgilenen 18 yaşındaki Onur Çelik, antrenmanlardan arta kalan zamanlarda ailesine yardım ederek hayvan otlatıyor.

Hüseyin YİĞİNER/AA

2 kez üst üste Türkiye şampiyonu olan ve Rusya’da katıldığı 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Çelik, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefleyen Onur Çelik, “Sabah kalkıp önce aileme yardım ediyorum, sonra okula gidiyorum. Okuldan çıktıktan sonra yemek yemeye bile fırsat kalmadan antrenmana gidiyorum. Saat 23.00’e kadar çalışıyorum. Bulunduğumuz yere belirli saatlerden sonra toplu taşıma araçları olmadığı için yürüyerek gidip geliyorum” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor haberi güncellenecektir.

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