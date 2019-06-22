Hayvanlar için tasarladılar

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Ürün Tasarımı dersinde, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştirdi. "Sizlerin vicdanı, onları yuvası" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Ankara'da belirledikleri hayvan barınaklarında gözlemler yaparak, hayvanların ihtiyaçlarını analiz etti. Hayvanlar için, farklı fonksiyonel özelliklere sahip kulübe, mama yeri, dinlenme ve gölgelenme alanları öğrenciler tarafından tasarlandı. Projelerin tasarım aşamasında, ürünlerin mevsim şartlarına uygun, dayanıklı ve fonksiyonel olması gibi çeşitli kriterlerin sağlanmasına özen gösterilirken, geliştirilen ürünler Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi'nde konumlandırıldı. Çeşitli fiziksel engellere sahip hayvanların da bulunduğu merkezde, öğrenciler projelerini tasarlarken bu hayvanların özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu.

HERKÜL’E GÖĞÜS DESTEĞİ

Öğrencilerden İzgi Kemiksizoğlu, projelerini, ateşli silahla yaralanma sonucu iki ön bacağı ampute edilmiş Herkül isimli köpeğin ve ona benzer ihtiyaçları bulunan hayvanların kullanması için geliştirdiklerini belirtti. Ekip olarak Herkül’ün hareketlerini gözlemlediklerini ifade eden Kemiksizoğlu, "Herkül, iki bacağı olmadığı için kolay yoruluyor ve dinlenme şansı olmuyor. Bu yüzden gölgelenebileceği alanın yanı sıra göğüs desteği de yaptık. Arka ayaklarının üstünde ortalama köpek boyutundan daha büyük olduğu için de kulübesinin kapısını yüksek tasarladık" dedi. Furkan Arca da tasarımların, hayvanlara hareket özgürlüğü sağlaması, kolay temizlenmesi, yalıtımı, kolay kurulum ve seri üretime yönelik olması, farklı hava şartlarına uygunluğu, hafifliği, dayanıklılığı ve düşük maliyeti gibi değişik özelliklerinin öne çıktığını kaydetti.

Sokak hayvanları hakkında bir bilinç oluşturulması gerektiğine değinen Arca, köpeklerden korkan öğrencilerin dahi proje sonunda korkularını yenerek, onlarla oynayabildiğini anlattı.