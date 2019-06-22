Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Hayvanlar için tasarladılar

Ankara Haberleri: Hayvanlar için tasarladılar

ANKARA HABERLERİ

Hayvanlar için tasarladılar

Sevgi Ceren GÖKKOYUN/AA
22.06.2019 - 10:36Son Güncelleme :

Gazi Üniversitesi öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, hayvanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı fonksiyonel özelliklere sahip ürünler tasarladı.

Sevgi Ceren GÖKKOYUN/AA

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Ürün Tasarımı dersinde, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştirdi. "Sizlerin vicdanı, onları yuvası" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, Ankara'da belirledikleri hayvan barınaklarında gözlemler yaparak, hayvanların ihtiyaçlarını analiz etti. Hayvanlar için, farklı fonksiyonel özelliklere sahip kulübe, mama yeri, dinlenme ve gölgelenme alanları öğrenciler tarafından tasarlandı. Projelerin tasarım aşamasında, ürünlerin mevsim şartlarına uygun, dayanıklı ve fonksiyonel olması gibi çeşitli kriterlerin sağlanmasına özen gösterilirken, geliştirilen ürünler Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi'nde konumlandırıldı. Çeşitli fiziksel engellere sahip hayvanların da bulunduğu merkezde, öğrenciler projelerini tasarlarken bu hayvanların özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu. 

HERKÜL’E GÖĞÜS DESTEĞİ

Öğrencilerden İzgi Kemiksizoğlu, projelerini, ateşli silahla yaralanma sonucu iki ön bacağı ampute edilmiş Herkül isimli köpeğin ve ona benzer ihtiyaçları bulunan hayvanların kullanması için geliştirdiklerini belirtti. Ekip olarak Herkül’ün hareketlerini gözlemlediklerini ifade eden Kemiksizoğlu, "Herkül, iki bacağı olmadığı için kolay yoruluyor ve dinlenme şansı olmuyor. Bu yüzden gölgelenebileceği alanın yanı sıra göğüs desteği de yaptık. Arka ayaklarının üstünde ortalama köpek boyutundan daha büyük olduğu için de kulübesinin kapısını yüksek tasarladık" dedi. Furkan Arca da tasarımların, hayvanlara hareket özgürlüğü sağlaması, kolay temizlenmesi, yalıtımı, kolay kurulum ve seri üretime yönelik olması, farklı hava şartlarına uygunluğu, hafifliği, dayanıklılığı ve düşük maliyeti gibi değişik özelliklerinin öne çıktığını kaydetti.

Sokak hayvanları hakkında bir bilinç oluşturulması gerektiğine değinen Arca, köpeklerden korkan öğrencilerin dahi proje sonunda korkularını yenerek, onlarla oynayabildiğini anlattı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayvanlar için tasarladılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2019 tarihinde saat 10 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayvanlar için tasarladılar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Matematik ve bilim atölyesi

Matematik ve bilim atölyesi

Kentsel dönüşüme akademik destek

Kentsel dönüşüme akademik destek

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Beştepe’de öze dönüş

Beştepe’de öze dönüş

Nallıhan’da foto safari

Nallıhan’da foto safari

10 bin kilometre boyunca anlatacak

10 bin kilometre boyunca anlatacak

73. yıl kutlaması

73. yıl kutlaması

ASKİ suyu 2021’de Polatlı’da

ASKİ suyu 2021’de Polatlı’da

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Haziran 2019, Cumartesi
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.