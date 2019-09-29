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Ankara Haberleri: Hayırsever hırsız operasyonu

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Hayırsever hırsız operasyonu

Aykut KARADAĞ-Cankut TAŞDAN/AA
29.09.2019 - 10:00Son Güncelleme :

Ankara’da, ATM’lere aparat yerleştirip bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken ve para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyalayan 5 zanlı, “Hayırsever hırsız” operasyonuyla yakalandı.

Aykut KARADAĞ-Cankut TAŞDAN/AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Hayırsever hırsız" operasyonunda, ATM'lere aparat yerleştirip bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken 5 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler, Ankara'da bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti. Aparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştiren 5 zanlının kimliklerini, ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi. Ayrıca zanlıların ATM'ye gelerek para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da tespit edildi. Bunun üzerine "Hayırsever hırsız" operasyonu düzenleyen ekipler, S.T., B.İ., E.I., B.S.B. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayırsever hırsız operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Eylül 2019 tarihinde saat 10 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayırsever hırsız operasyonu haberi güncellenecektir.

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